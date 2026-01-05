  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Tayvan merkezli teknoloji devi Asus, artan maliyetlerle başa çıkamadığı için akıllı telefon piyasasından çekilme karadı aldığını duyurdu.

#1
Foto - Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Asus, yıllardır pazarda yer edinen ZenFone ve oyuncu odaklı ROG Phone serileriyle sürdürdüğü akıllı telefon serüvenini noktalıyor.

#2
Foto - Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Şirket, tedarik zinciri ve iş ortaklarına yaptığı bilgilendirmede 2026 yılı itibarıyla yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyeceğini duyurdu.

#3
Foto - Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

MALİYETLER VE KRİZ ETKİLİ OLDU Asus'un bu radikal kararının arkasında, sürekli yükselen üretim maliyetleri ve DRAM sektöründe yaşanan krizin etkili olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Düşük rekabet gücü nedeniyle zorlanan firma, maliyetleri karşılayacak finansal sürdürülebilirliği sağlamakta artık güçlük çekiyor.

#5
Foto - Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Şirket geçmiş yıllarda da benzer kararlar alıp geri dönmüş olsa da bu kez mali tablolar nedeniyle kararın nihai olduğu düşünülüyor.

#6
Foto - Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Piyasada satışı devam eden Asus telefonlar için kullanıcılara sağlanan teknik desteğin ise kesintisiz olarak süreceği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?
Sağlık

Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?

Düşük kalorili yapısı, yüksek posa içeriği ve fermantasyon süreciyle kazandığı probiyotik özellikleriyle öne çıkan lahana turşusunun, tokluk..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23