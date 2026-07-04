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Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

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Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

İstanbul başta olmak üzere 10 ilimizde denize girmek yasaklandı.

#1
Foto - Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

Hafta sonu planı yapan vatandaşlara valilikler ve kaymakamlıklardan ardı ardına kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

#2
Foto - Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

Fırtına ve dalga riskinin doğuya kaymasıyla birlikte pazar günü Karadeniz şeridinde adeta kırmızı alarm verilecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri 5 Temmuz Pazar günü il sınırları içerisindeki hiçbir plaj, koy ve sahilde vatandaşların denize girmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Samsun’da ise bugün için yasak kararı alındı.Yetkililer, muhtemel boğulma olaylarının ve üzücü kazaların önüne geçilmesi amacıyla tatilcilerin kurallara titizlikle uyması gerektiğini, deniz şartları normale dönene kadar denetimlerin kolluk kuvvetlerince aralıksız süreceğini bildirdi.

#3
Foto - Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

İSTANBUL’DA 3 İLÇEDE YASAK KARARI - Megakent İstanbul'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde kaymakamlıklar devreye girdi. Alınan kararla bu üç ilçede hem cumartesi hem de 5 Temmuz Pazar günü denize girmek can güvenliği gerekçesiyle tamamen yasaklandı.

#4
Foto - Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor. Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

#5
Foto - Tatilcilere kötü haber! 10 ilde denize girmek yasaklandı

Hava muhalefeti nedeniyle Trakya’da da Kırklareli ve Tekirdağ’dan yasak kararı geldi. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde deniz kıyılarına kırmızı bayrak çekilerek suya girilmesine izin verilmedi. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

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