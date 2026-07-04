Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

Bu bölgede kurulacak bir tesisin, Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü balistik füze saldırılarının menziline sokacağı ve Türkiye ile ilişkilerin giderek daha düşmanca hale geldiği bir dönemde İsrail için somut sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Haberde, tesisin 2.000 km'ye kadar menzile sahip sistemleri barındıracak şekilde tasarlandığı iddia edilirken, bu durumun Tel Aviv için büyük riskler barındırdığı ifade edildi.