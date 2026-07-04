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Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

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Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

Türkiye'nin Somali'de füze testleri için yapımına başladığı uzay üssü bir ülkede paniğe yol açtı. Yapılan haberlerde, en büyük saldırı tehdidinin Somali'den gelebileceği vurgulandı.

#1
Foto - Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Somali'de kurmayı planladığı uzay üssünün aynı zamanda füze testleri için kullanılabileceğini duyurdu.

#2
Foto - Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

Türkiye'nin, Somali'nin merkezinde, Türk uzay programı için bir uydu fırlatma üssü ile uzun menzilli balistik füzeler için bir test sahasını birleştiren bir uzay ve balistik füze fırlatma tesisi geliştirdiği aktarıldı.

#3
Foto - Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

Haberde, Aralık 2025'te Somali ile Türkiye arasında "teknolojik ortaklık" kapsamında resmen duyurulan anlaşmanın, yalnızca uzay programına hizmet etmeyeceği, aynı zamanda Türkiye'nin balistik füze kapasitesini geliştirecek stratejik bir yatırım olduğu vurgulandı.

#4
Foto - Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

Söz konusu tesisin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 15 yılda Somali'de yürüttüğü siyasi, askeri ve ekonomik yatırımların "zirve noktası" olarak değerlendirildiği belirtilen haberde, bu sayede Türkiye'nin, balistik füze programının menzilini artırabileceği ve bunun da İsrail açısından potansiyel bir tehdit oluşturabileceği vurgulandı.

#5
Foto - Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

Bu bölgede kurulacak bir tesisin, Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir bölümünü balistik füze saldırılarının menziline sokacağı ve Türkiye ile ilişkilerin giderek daha düşmanca hale geldiği bir dönemde İsrail için somut sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Haberde, tesisin 2.000 km'ye kadar menzile sahip sistemleri barındıracak şekilde tasarlandığı iddia edilirken, bu durumun Tel Aviv için büyük riskler barındırdığı ifade edildi.

#6
Foto - Orta Doğu ülkesini korku sardı: Türkiye bizi oradan vuracak

KAYNAK: STAR

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