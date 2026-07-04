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Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

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DHA Giriş Tarihi:

Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

Isparta'da 7 yaşındaki minik Ela'nın diş tedavisi sırasında ölümü herkesi yasa boğdu.

#1
Foto - Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

Isparta'daki özel bir hastaneye dün diş tedavisi için götürülen Ela Kocaçöğür'ün genel anestezi gerçekleştirilen işlem sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Aile olayla ilgili şikayetçi olurken, Isparta'daki otopsi işlemlerinin ardından Kocaçöğür'ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

#2
Foto - Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

Anne Serap ve baba Ali Kocaçöğür morg kapısında gözyaşı döküp, el ele tutuşarak birbirine destek olmaya çalıştı. Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Kocaçöğür'ün cenazesi bugün Burdur Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Özel bir spor kulübünde 2 kardeşiyle birlikte jimnastikle ilgilenen Ela Kocaçöğür'ün hayatını kaybetmesi, sevenlerini üzdü.

#3
Foto - Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

Kocaçöğür'ün ölümü sonrası Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Dinç paylaşımında, öğrencisine Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

#4
Foto - Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Naim Şenyurt da 'Ela Kocaçöğür'ün vefatı hakkında' başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Şenyurt açıklamasında, olayla ilgili adli makamlar ve diğer yetkili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın kesin meydana geliş sebebinin otopsi ve Adli Tıp incelemelerinin ardından netleşeceğini vurgulayan Şenyurt'un açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

#5
Foto - Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

"Burdur'dan Isparta'ya diş tedavisi amacıyla getirilen 7 yaşındaki evladımız Ela Kocaçöğür'ün, özel bir hastanede genel anestezi altında gerçekleştirilen işlem sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle hayatının baharında aramızdan ayrılan küçük Ela'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Isparta Diş Hekimleri Odası olarak, bir çocuğumuzun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu trajik olayı son derece yakından ve hassasiyetle takip etmekteyiz. Çocuk hastalarımızın diş tedavilerinde korku ve endişeye bağlı kooperasyon sağlanamaması veya özel gereksinimi olan durumlarda genel anestezi ya da sedasyon uygulamalarına başvurulabilmektedir. Yaşanan bu acı olayla ilgili olarak hem adli makamlar hem de diğer yetkili kurumlar tarafından gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Olayın kesin meydana geliş sebebi, yapılacak olan otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netleşecektir."

#6
Foto - Diş tedavisi sırasında ölüme soruşturma

'GEREKLİ ADIMLARI TEREDDÜT ETMEDEN ATACAĞIMIZI BİLDİRİRİZ' - Isparta Diş Hekimleri Odası olarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması adına tıbbi sürecin ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını anlatan Şenyurt, açıklamasını şöyle tamamladı: "Herhangi bir ihmal veya kusur tespit edilmesi durumunda, mesleki mevzuatımız çerçevesinde gerekli adımları tereddüt etmeden atacağımızı bildiririz. Kamuoyunu yanıltıcı veya adli süreci etkileyici kesin yargılardan kaçınarak, resmi makamların ve adli tıp raporlarının sonuçlarını beklemek şu aşamada en doğru yaklaşım olacaktır. Başımız sağ olsun."

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