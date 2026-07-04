Türkiye'deki doğalgaz hazinesi çıkarmaya geliyor: Flaş haber kamuoyu ile paylaşıldı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz üretimini ikiye katlayacak Osman Gazi’nin LNG modülleri resmen yola çıktı. Gelişme tüm kamuoyunu heyecanlandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz üretimini ikiye katlayacak Osman Gazi’nin LNG modülleri resmen yola çıktı. Gelişme tüm kamuoyunu heyecanlandırdı.
Haber Denizde'de yer alan habere göre, Gemak Şirketler Grubu, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda geliştirilen Sakarya Gaz Sahası Faz 2 projesi kapsamında, Osman Gazi Yüzer Üretim Gemisi (Floating Production Unit – FPU) için üstlendiği modül üretim çalışmalarını başarıyla tamamladı.
Karadeniz kıyısından yaklaşık 170 kilometre açıkta ve 2.150 metre su derinliğinde bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda 2020 yılında keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin işlenmesi ve transferinde görev alacak Osman Gazi Gemisi için gerçekleştirilen çalışmalar, Kasım 2025 – Temmuz 2026 döneminde tamamlandı.
Açık deniz petrol ve doğal gaz sahalarında hidrokarbonların işlenmesi için kullanılan FPU sistemleri; deniz tabanındaki kuyulardan gelen akışın kabul edilmesi, petrol, gaz ve suyun ayrıştırılması, gazın işlenmesi, üretilen suyun arıtılması ve ürünlerin transfer süreçlerini kapsayan kritik üretim tesisleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda üretilen modüller, Sakarya Gaz Sahası Faz 2 geliştirme çalışmalarının önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.
Proje kapsamında yaklaşık 2.100 ton çelik imalat gerçekleştirildi. Üretim faaliyetleri, Gemak Şirketler Grubu bünyesindeki Gemak Altınova Tersanesi ile Neta Boru Çelik Fabrikası’nın entegre altyapısı kullanılarak yürütüldü. Çelik ve donatım imalatlarında DNV-OS-C401 standardı uygulanırken, boya süreçlerinde ISO 8501-1 ve SSPC SP-10 standartları esas alındı.
Projenin dikkat çeken teknik uygulamalarından biri, modülün imalat sürecinde gerçekleştirildi. Tam nüfuziyetli (full penetration) boru kaynaklarının gerektirdiği yüksek hassasiyet doğrultusunda, Tekla modelleme sistemi ile Neta Boru Çelik Fabrikası’nda bulunan NC kontrollü boru kesme makinesi arasında özel bir dijital senkronizasyon sağlandı. Bu amaçla gerçekleştirilen sistem entegrasyonu sayesinde üretim süreçlerinde doğruluk ve verimlilik artırılarak kaynak hazırlıklarının proje gereksinimlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.
Modüllerin üretim sonrası taşınması ve sevkiyat süreçleri de Gemak Şirketler Grubu’nun kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi. Ağır yük taşıma operasyonlarında grup bünyesindeki SPMT (Self-Propelled Modular Transporter) ekipmanları kullanılırken, deniz taşımalarında M/V Neta gemisinden faydalanıldı. Böylece üretim, lojistik ve sevkiyat faaliyetleri tek çatı altında yönetilerek operasyonel verimlilik sağlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen Sakarya Gaz Sahası Faz 2 geliştirme çalışmaları kapsamında kullanılacak olan Osman Gazi Gemisi modülleri, Türkiye’nin doğal gaz üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Gemak Şirketler Grubu, tersanecilik, ağır sanayi, çelik konstrüksiyon ve offshore projelerindeki mühendislik yetkinliği ile uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirerek Türkiye’nin stratejik enerji ve endüstri projelerinde çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.
Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimi yaklaşık 9,5 milyon metreküp seviyesindedir. Bu üretim miktarı, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon hanenin (veya ortalama bir yaklaşımla yaklaşık 3,8 - 4 milyon evin) günlük doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayacak kapasiteye ulaşmış durumdadır.
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