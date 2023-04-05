Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.