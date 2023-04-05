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Ekonomi
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Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

2023-04-05 07:56:22
Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Personel rejiminde köklü değişimlere imza atan hükümet, yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Yeni dönemde devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılırken, taşeron işçiler geçici işlerde çalıştırılabilecek.

#1
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ REFORM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.

#2
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" dedi.

#3
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

ESAS İŞLER TAŞERONDA OLMAYACAK Bakan Bilgin, devlette esas işleri kamu işçilerinin yapması gerektiğini belirterek, "Yeni bir yol yaparken bir taşerona verirsiniz ama işi devraldıktan sonra demiryolu işçilerinin yapması lazım.

#4
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Demiryolunun bakımı, onarımı, yenilenmesi kalıcı bir iştir. Orada taşeron kullanılmaz. Esas işleri kamuda kamu işçilerinin yapması gerekiyor. Taşeron esas işte değil, münferit alanlarda, geçici işlerde kullanılmalı. Onun dışındakilerin hepsinin ben bu taşeron işçiliğine son verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

#5
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

7000 BİN İŞÇİ İÇİN DE GERİ SAYIM Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması da sürüyor. Bakan Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de çalışanları mutlu eden bir sözleşmeye imza atacaklarını söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor.

#6
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Kamu işçilerinin taban ücretinin yükseltilmesi, refah payının eklenmesi, taşeronların kadroya alınması en önemli başlıkları oluşturuyor.

#7
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

EÇİCİ İŞÇİLERDE 12 AYLIK KIDEM DÖNEMİ Geçici işçilerin çalışma süresinin 12 aya çıkarılarak kıdem hakkı verilmesi, taşerondan kadroya geçenler için zorunlu emekliliğin son bulmasına ilişkin düzenlemeler de yaşama geçirilecek.

#8
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

FARKLI İSTİHDAM ÇEŞİTLERİ VAR Kamudaki farklı istihdam çeşitleri nedeniyle yaşanan sorunlar tek tek çözülüyor. Taşeron işçilik, geçici işçilikte çözüm bekleyen sorun alanları da çözüme kavuşturuluyor. Geçici işçilik, adı üstünde kısa süreli bir istihdam olup kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde yaklaşık 60 bin çalışan bulunuyor.

#9
Foto - Taşeron tamamen bitiyor; Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi

Bu işçilerin yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyor. Yeni düzenlemeyle bu kapsamda yer alanlar 12 ay kadrolu olarak çalışacak.

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