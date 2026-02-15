Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.