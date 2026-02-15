  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı
Haber Merkezi

Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gazze için 5 milyar dolar toplandığını açıklayan Trump paranın kaynağını açıkladı.

1
#1
Foto - Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki insani durum ve bölgenin yeniden inşasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve altyapının tekrar ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçtiğini belirten Trump, sürecin takvimi ve mali boyutu hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

Washington'daki Barış Enstitüsü'nde düzenlenecek kritik toplantıya işaret eden Trump, "19 Şubat'ta, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğim." dedi.

#3
Foto - Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

Toplantının içeriğine ve mali boyuta ilişkin detayları paylaşan Trump, üye devletlerin Gazze için seferber olduğunu vurguladı. Bölgeye yönelik devasa bir bütçenin hazırlandığını kaydeden Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

Üye devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden yapılanma çabalarına 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını açıklayacağız." Söz konusu kaynağın bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra, savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılacak yeniden imar projelerinde kullanılacağı belirtiliyor. Trump, uluslararası paydaşlarla yürütülen bu koordinasyonun Gazze'nin geleceği için kritik önemde olduğunun altını çizdi.

#5
Foto - Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

ABD Başkanı, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini belirtti.

#6
Foto - Donald Trump 'onlar verdi' dedi! Gazze için toplanan parayı açıkladı

Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.

