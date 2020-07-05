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Dünya
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Tarihin en büyük salgınına hazırlanıyorlar! Önleyemezlerse binlerce insan ölecek

2020-07-05 16:38:06
Tarihin en büyük salgınına hazırlanıyorlar! Önleyemezlerse binlerce insan ölecek

Koronavirüs salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken Asya ülkesinde yeni bir tehlike başlamak üzere.

#1
Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6,2 milyon kişi ise iyileşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dünya genelindeki vaka sayısı 11 milyonu geçerken, 526 bin kişi hayatını kaybetti, 6,2 milyon kişi ise iyileşti.

#2
Foto - Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı, can kaybı ise 131 bin 504'e yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 191 bini geçti. Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 61 bin 884'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasa tasarısını, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e, vaka sayısı ise 284 bin 276'ya yükseldi. Ülkede, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada, Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirildi. Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 203 bin 311'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 77 bin 60'a yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı, can kaybı ise 131 bin 504'e yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 191 bini geçti. Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 61 bin 884'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasa tasarısını, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e, vaka sayısı ise 284 bin 276'ya yükseldi. Ülkede, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada, Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirildi. Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 203 bin 311'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 77 bin 60'a yükseldi.

#3
Foto - İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını bugün 28 bin 385 olarak güncelledi. Salgından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen ülkede, hükümet 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı. Hollanda'da salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde 11 Mart'tan itibaren toplu ibadetlere ara verilen camilerde, normalleşme adımları çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği

İspanya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını bugün 28 bin 385 olarak güncelledi. Salgından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen ülkede, hükümet 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı. Hollanda'da salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde 11 Mart'tan itibaren toplu ibadetlere ara verilen camilerde, normalleşme adımları çerçevesinde ilk cuma namazı kılındı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacın satışına izin verildiğini açıkladı. Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 667 bin 883'e, ölü sayısı 9 bin 859'a yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 437 bin 893'e çıktı.

#4
Foto - İkinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez bini aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka salgın ile mücadelede

İkinci dalga etkisine giren İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez bini aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halka salgın ile mücadelede "maksimum dikkatli olunması" çağrısı yaptı.

#5
Foto - Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen vakalar nedeniyle ikinci kez ertelendi. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hindistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ikinci aşı adayına, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen vakaların bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.

Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen vakalar nedeniyle ikinci kez ertelendi. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulaması başladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hindistan'da Kovid-19'a karşı geliştirilen ikinci aşı adayına, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen vakaların bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.

#6
Foto - Batı Afrika ülkesi Gana'da, salgının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı. Diğer bir Batı Afrika ülkesi olan Gambiya'da ise salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha Kovid-19 tespit edildi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff, bu yıl salgın nedeniyle Amerika kıtasındaki bazı yarışların iptal edilebileceğini söyledi. Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un Kovid-19'a yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, salgının önlenmesi için 794 mahkuma af çıkarıldı. Diğer bir Batı Afrika ülkesi olan Gambiya'da ise salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha Kovid-19 tespit edildi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün, hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Toto Wolff, bu yıl salgın nedeniyle Amerika kıtasındaki bazı yarışların iptal edilebileceğini söyledi. Dağıstanlı karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov'un Kovid-19'a yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, hayatını kaybetti.

#7
Foto - Dünyada corona virüsü salgını özellikle Amerika ve Afrika'da hızla yayılırken Asya'da yeni bir panik yaşanıyor... Corona virüsünü yenmeyi başaran Singapur'da yeni bir salgın patlak verdi.

Dünyada corona virüsü salgını özellikle Amerika ve Afrika'da hızla yayılırken Asya'da yeni bir panik yaşanıyor... Corona virüsünü yenmeyi başaran Singapur'da yeni bir salgın patlak verdi.

#8
Foto - Singapur yönetiminin ülke tarihinin en büyük dang humması salgınını beklediği, yılbaşından bu yana ülkedeki yeni vaka sayısının 14 bini aştığı bildirildi.

Singapur yönetiminin ülke tarihinin en büyük dang humması salgınını beklediği, yılbaşından bu yana ülkedeki yeni vaka sayısının 14 bini aştığı bildirildi.

#9
Foto - Singapur’da yayınlanan The Straits Times gazetesinin haberinde, Singapur yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.

Singapur’da yayınlanan The Straits Times gazetesinin haberinde, Singapur yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.

#10
Foto - Habere göre Singapur Ulusal Çevre Ajansı, bu yılki vaka sayısının 22 bini aşacağını öngördü.

Habere göre Singapur Ulusal Çevre Ajansı, bu yılki vaka sayısının 22 bini aşacağını öngördü.

#11
Foto - Bu rakamların 2013 yılının rakamları ile aynı olduğu belirtiliyor, ancak 2013’te ölenlerin sayısı 8 kişi olarak bildirilmişti, bu yılki can kaybı ise şimdiden 16’ya ulaşmış durumda.

Bu rakamların 2013 yılının rakamları ile aynı olduğu belirtiliyor, ancak 2013’te ölenlerin sayısı 8 kişi olarak bildirilmişti, bu yılki can kaybı ise şimdiden 16’ya ulaşmış durumda.

#12
Foto - Habere göre sağlık uzmanları, salgının patlak vermesini kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere bağlıyor, ancak insanların evlerinde izole haldeyken dang humması taşıyıcısı olan sivrisineklerin halkla daha fazla etkileşim halinde olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunmuyor.

Habere göre sağlık uzmanları, salgının patlak vermesini kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere bağlıyor, ancak insanların evlerinde izole haldeyken dang humması taşıyıcısı olan sivrisineklerin halkla daha fazla etkileşim halinde olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunmuyor.

#13
Foto - Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

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