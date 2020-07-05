Tarihin en büyük salgınına hazırlanıyorlar! Önleyemezlerse binlerce insan ölecek

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı, can kaybı ise 131 bin 504'e yükseldi. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 1 milyon 191 bini geçti. Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 61 bin 884'e ulaştı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasa tasarısını, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e, vaka sayısı ise 284 bin 276'ya yükseldi. Ülkede, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada, Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirildi. Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 203 bin 311'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 77 bin 60'a yükseldi.