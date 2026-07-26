Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Ankara, İsrail'in saldırgan politikaları neticesinde küresel olarak önemi bir kez daha görülen Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin menfaatlerinden ödün vermeyeceğini 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı dahil olmak üzere her mecrada kararlılıkla gösterdi.