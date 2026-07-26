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Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

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Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

İsrail'in bölgesel saldırganlığına karşı Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden taviz vermeyen Türkiye, Mavi Vatan'da yeni denklemleri ardı ardına hayata geçirmeye devam ediyor. KKTC'ye uzanacak doğal gaz boru hattı projesi için ilan edilen NAVTEX hamlesinin yanı sıra, Suriye ve Mısır'la deniz yetki alanları konusunda arka planda yürütülen stratejik temasların hızı artırıldı. Mısır ile olası bir deniz anlaşmasının Kahire'ye binlerce kilometrelik fazladan alan kazandırma ihtimali bulunurken, Ankara'nın bölgedeki oyun kurucu rolü her geçen gün daha da pekişiyor.

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Foto - Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Ankara, İsrail'in saldırgan politikaları neticesinde küresel olarak önemi bir kez daha görülen Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin menfaatlerinden ödün vermeyeceğini 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı dahil olmak üzere her mecrada kararlılıkla gösterdi.

#2
Foto - Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Geçtiğimiz günlerde, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan eden Türkiye küresel enerji denkleminde stratejik bir hamle yaptı. Türkiye, Akdeniz'de komşu olduğu Suriye ve Mısır ile ilişkilerini de sıkılaştırıyor.

#3
Foto - Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Türkiye'nin denizlerde başka ülkelerle işbirliği kurması İsrail- Rum-Yunan lobisinin korkulu rüyası olurken bu doğrultuda arka planda temaslar sürüyor. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme sürecinin başlamasından önce 2020 yılında, aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamıştı. Atina-Kahire hattında yapılan bu anlaşma Mısır'ın haklarının hilafına maddeler içerirken Ankara kardeşlik bağları bulunan Mısır halkı için yararlı olan her adımı destekliyor.

#4
Foto - Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Bu anlaşma ile kıyaslandığında Mısır'ın, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalaması halinde 40 bin kilometrekare fazladan alan kazanma ihtimali mevcut. İki ülke arasında ortak tatbikatlar, savunma işbirliği ve üst düzey temasların artışı göz önüne alındığında deniz yetki alanları konusunda bir adım atılması sürpriz olmayabilir.

#5
Foto - Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra, Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemileri TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada ile geçtimiz günlerde Lazkiye/Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Ankara-Şam hattında müzakere başlıklarından birinin de deniz yetki alanları olacağı dile getiriliyor.

#6
Foto - Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor

Ankara'nın bir diğer Akdeniz komşusu olan Libya ile de ilişkileri ülkenin birlik ve barış içinde kalması yönünde temaslar kuruyor.

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