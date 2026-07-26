Yeni dünya düzenine Türkiye mührü! İsrail’in karşısında yeni denklem kuruluyor, Mavi Vatan adım adım genişliyor
İsrail'in bölgesel saldırganlığına karşı Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden taviz vermeyen Türkiye, Mavi Vatan'da yeni denklemleri ardı ardına hayata geçirmeye devam ediyor. KKTC'ye uzanacak doğal gaz boru hattı projesi için ilan edilen NAVTEX hamlesinin yanı sıra, Suriye ve Mısır'la deniz yetki alanları konusunda arka planda yürütülen stratejik temasların hızı artırıldı. Mısır ile olası bir deniz anlaşmasının Kahire'ye binlerce kilometrelik fazladan alan kazandırma ihtimali bulunurken, Ankara'nın bölgedeki oyun kurucu rolü her geçen gün daha da pekişiyor.