Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle karşıladılar

Tarihe geçmiş önemli kişiliklerin ölmeden önceki son sözlerini okuyucularımız için kolaj haline getirdik. Her şeyin anlamını yitirdiği ve ölümün eşiğine gelindiği o anlarda ünlü kişilerin ağzından dökülen sözler, idrak edebilen için çok şey anlatıyor…
Albert Einstein: Ben görevimi burada bitiriyorum
Peyami Safa: İşte bu fena
Ludwig Van Beethoven: Komedi bitti
Victor Hugo: Siyah bir ışık görüyorum
Nikolay Vasilyeviç Gogol: Bir merdiven! Çabuk bir merdiven getirin
Eugene Delacroix: Mezarıma ne resim ne heykel ne de fotoğraf, hiçbir şey koymayınız
George Bernard Shaw: Bu da benim için yeni bir deneyim olacak
Immanuel Kant: İşte bu iyi
Julius Caesar: Sen de mi Brütüs?
Namık Kemal: Biraz dinleneyim
Necip Fazıl Kısakürek: Demek böyle ölünürmüş
Kanuni Sultan Süleyman: Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.
Johann Wolfgang von Goethe: Ölmeden bir gün önce geliniyle optik meselesi üzerine konuşmuştur. Son sözleri, ‘Işık biraz daha ışık’ olmuştur.