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Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle karşıladılar

  • Tarihe geçmiş önemli kişiliklerin ölmeden önceki son sözlerini okuyucularımız için kolaj haline getirdik. Her şeyin anlamını yitirdiği ve ölümün eşiğine gelindiği o anlarda ünlü kişilerin ağzından dökülen sözler, idrak edebilen için çok şey anlatıyor…

  • Albert Einstein: Ben görevimi burada bitiriyorum

  • Peyami Safa: İşte bu fena

  • Ludwig Van Beethoven: Komedi bitti

  • Victor Hugo: Siyah bir ışık görüyorum

  • Nikolay Vasilyeviç Gogol: Bir merdiven! Çabuk bir merdiven getirin

  • Eugene Delacroix: Mezarıma ne resim ne heykel ne de fotoğraf, hiçbir şey koymayınız

  • George Bernard Shaw: Bu da benim için yeni bir deneyim olacak

  • Immanuel Kant: İşte bu iyi

  • Julius Caesar: Sen de mi Brütüs?

  • Namık Kemal: Biraz dinleneyim

  • Necip Fazıl Kısakürek: Demek böyle ölünürmüş

  • Kanuni Sultan Süleyman: Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.

  • Johann Wolfgang von Goethe: Ölmeden bir gün önce geliniyle optik meselesi üzerine konuşmuştur. Son sözleri, ‘Işık biraz daha ışık’ olmuştur.

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