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Yaşam
12
Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

2023-02-01 09:44:19
Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

Kar yağışı Sivas'ta etkili oldu. Kent merkezi ise beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

Sivas’ta etkisini gösteren yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.

#2
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

Sivas’ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar gece saatlerinde de devam etti. Kentin dört bir yanı beyaza bürünürken Sivaslılar bembeyaz bir güne uyandı.

#3
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına başladı. Kaldırımlarda ve yollarda bulunan karlar temizlenerek tuzlama işlemi yapıldı.

#4
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

Vatandaşlar ise kar yağışına sevindiklerini söyledi.

#5
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

#6
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

#7
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

#8
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

#9
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

#10
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

#11
Foto - Tarihi kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı!

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