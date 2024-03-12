Tarihi karakol müze oluyor

Kaleiçi'nde birçok tarihi yapı ve konağın olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Burası Türkiye'de, belki de dünyada ender bulunan yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki bütün eski yapıları restore etme, turizme kazandırma çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede de bugün bizim Manyas Karakolu dediğimiz tarihi karakol üzerine yeni bina yapılmış, o binanın yıkımı ve beraberinde yeniden orijinalinin yapılması noktasında çalışmaları görmeye geldik. Bugün yıkım çalışmaları tamamlanıyor, bir taraftan da karakolun projesi hazırlanıyor. En kısa zamanda da inşallah buraya yakışır bir şekilde karakolumuzu yapacağız. Çok orijinal ve Osmanlı'nın da ilk karakollarından bir tanesi. Buraya da bir tarihi değer katacak. Yanında da aynı dönemde yapılan bir çeşme var, onu da aynı şekilde restore edip Kaleiçi'ne kazandıracağız diğer eserlerimizle beraber" dedi.