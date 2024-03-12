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Yaşam
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Tarihi karakol müze oluyor

2024-03-12 07:07:08
Tarihi karakol müze oluyor

2019 yılında boşaltılar tarihi Manyas Karakolu, aslına uygun olarak inşa edilip müzeye dönüştürülecek.

#1
Foto - Tarihi karakol müze oluyor

Edirne'de ilk yapıldığı tarihlerde Reşadiye Karakolu olarak anılan Manyas Karakolu'nun yerine, yıllar içinde bakımsızlık nedeniyle harap olması nedeniyle ikinci bina yapıldı.

#2
Foto - Tarihi karakol müze oluyor

2019 yılına kadar yine karakol olarak hizmet veren yeni bina da bu tarihten sonra terk edilince metruk hale geldi.

#3
Foto - Tarihi karakol müze oluyor

Edirne Valiliği, geçtiğimiz ay harekete geçerek, tarihi karakolun 1909 yılında ilk yapılan haliyle restore edilmesi için çalışma başlattı.

#4
Foto - Tarihi karakol müze oluyor

Boşaltılan karakol binasının yıkımı gerçekleştirilirken, Edirne Valisi Yunus Sezer de çalışmaları inceledi.

#5
Foto - Tarihi karakol müze oluyor

Kaleiçi'nde birçok tarihi yapı ve konağın olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Burası Türkiye'de, belki de dünyada ender bulunan yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki bütün eski yapıları restore etme, turizme kazandırma çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede de bugün bizim Manyas Karakolu dediğimiz tarihi karakol üzerine yeni bina yapılmış, o binanın yıkımı ve beraberinde yeniden orijinalinin yapılması noktasında çalışmaları görmeye geldik. Bugün yıkım çalışmaları tamamlanıyor, bir taraftan da karakolun projesi hazırlanıyor. En kısa zamanda da inşallah buraya yakışır bir şekilde karakolumuzu yapacağız. Çok orijinal ve Osmanlı'nın da ilk karakollarından bir tanesi. Buraya da bir tarihi değer katacak. Yanında da aynı dönemde yapılan bir çeşme var, onu da aynı şekilde restore edip Kaleiçi'ne kazandıracağız diğer eserlerimizle beraber" dedi.

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