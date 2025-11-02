Tarih verdi! Dünyanın yarısı gözlük kullanabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmaları ve istatistikleri değerlendiren Kabadere son olarak şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalarda şu anda Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30 civarında miyopi mevcut. Bu oran gitgide artmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde ise Dünya'nın yüzde ellisinin miyop olacağı tahmin ediliyor. Bu çok ciddi bir oran. Biz miyopiyi beş, altı numaraya kadar düşük-normal, altı numaranın üstündekileri ise yüksek miyop olarak değerlendiriyoruz. Maalesef yüksek miyop olanlar ileriki yaşlarda daha tehlikeli, riskli hastalıklar bekliyor. Göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, retina yırtılması gibi hastalıklarla karşılaşabiliyor. Bu yüzden miyopi derecesi ne kadar az olursa, bahsettiğim hastalıkların görülmesi de o kadar azalır."