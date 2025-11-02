Tarih verdi! Dünyanın yarısı gözlük kullanabilir

Son yıllarda teknolojik cihazların kullanımının yaygınlaşması ve özellikle ekran süresinin artması, çocuklarda miyopi (uzağı görememe) sıklığını endişe verici seviyelere taşıdı. Göz sağlığı için 0-3 yaş çocuklara ekran yasağı önerilirken, günde 1,5-2 saat gün ışığına maruz kalmanın miyopi artış hızını yavaşlattığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olacağı öngörülüyor. Uzm. Dr. Tahsin Erdal Kabadere, yaptığı değerlendirmede, geçmişte 8-10 yaş civarında görülen miyopinin artık çok daha küçük yaşlarda ve daha yüksek derecelerde tespit edildiğini belirtti. Miyopinin temel nedenlerinden birinin yakın çalışma ve yoğun mavi ışığa maruziyet olduğunu vurgulayan Dr. Kabadere, ebeveynlere yönelik kritik uyarılarda bulunarak, çocukları yüksek miyopluğun ilerleyen yaşlarda yol açabileceği ciddi göz hastalıkları riskine karşı uyardı.