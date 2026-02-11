  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı İYİ Parti'de Akın Gürlek çatlağı! 'Şehrimiz adına gururluyuz' Skandal imza attı! İsrail resmen katıldı Suudi Arabistan'da Roketsan bombası patladı Avrupa alarm verdi! Milli servetimize göz diktiler, kaçırmak istiyorlar Mardin’de sağanak hayatı felç etti! Mahsur kalan öğrenciler kepçeyle kurtarıldı Herkes merak ediyordu benzerlikten dolayı ama Selam Otu'nun faydaları şaşırtacak... Metin Bey şimdi mi aklına geldi Erden Timur! Tutuklu isme bir de üstüne teşekkür etti... Tarih verdiler: Dolar kuru 5 lira değişecek 3 ilde okullar tatil edildi
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Son dönemde birçok kaza ve arıza olayıyla gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kanada hükümetinin, devam eden incelemeye rağmen 14 adet yeni F-35 savaş uçağı için ön ödeme yaptığı ortaya çıktı. CBC News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Ottawa yönetimi, ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri sürerken dahi F-35 programındaki yerini korumak için kritik adım attı.

#2
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Kaynakların aktardığı bilgilere göre Kanada, 14 ilave F-35 için "uzun teslim süreli kalemler" olarak adlandırılan ve üretim sürecinin erken aşamasında sipariş edilmesi gereken kritik parçaların ödemesini yapmaya başladı. Bu kalemler, uçağın tamamen monte edilmesinden çok önce temin edilmesi gereken bileşenleri kapsıyor.

#3
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Söz konusu 14 uçak, yıl sonunda Kanada Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak olan 16 adetlik ilk F-35 siparişine ek olarak planlanıyor.

#4
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, 14 ek F-35 için yeni bir fon ayrıldığı iddialarını doğrulamayı reddetti. Bakanlık, savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin incelemenin hâlâ sürdüğünü açıkladı.

#5
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

İnceleme, Carney hükümeti tarafından geçen yıl başlatılmıştı. Bu adımın arka planında ise ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri bulunuyor. Özellikle Trump yönetiminin Kanada'nın çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerine yönelik gümrük vergileri ve sert söylemleri, Ottawa'nın savunma politikalarını yeniden değerlendirmesine yol açmıştı. Savunma Bakanı David McGuinty, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada yalnızca 16 adet F-35 alımının kesinleştiğini, filonun genişletilmesinin ise değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.

#6
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Kanada'nın uzun vadeli planı toplam 88 adet F-35 savaş uçağı satın almak. Ancak hükümetin önünde farklı seçenekler de bulunuyor. Bunlardan biri, yalnızca F-35 filosu oluşturmak yerine, İsveç yapımı Saab Gripen savaş uçaklarıyla karma bir filo kurmak. Saab'ın uçakları Kanada'da monte etme teklifi, yerli sanayide binlerce kişiye istihdam sağlayabileceği için Ottawa açısından stratejik önem taşıyor. Eğer hükümet toplam F-35 siparişini azaltma yoluna giderse, bu durum Washington ile yeni diplomatik gerilimlere yol açabilir.

#7
Foto - Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Kanada'nın F-35 programındaki tutumu yalnızca askeri bir tercih değil; aynı zamanda ABD ile ticaret ilişkileri, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki güç dengeleri açısından da belirleyici olacak. Ottawa yönetiminin önümüzdeki aylarda vereceği karar, hem Kuzey Amerika savunma stratejisini hem de küresel F-35 tedarik zincirini doğrudan etkileyebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni yine CHP provokasyonuna dönüştü. Provokasyonun fiti..
Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım…
Gündem

Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım…

İçişleri Bakanlığına atanan ve aynı zamanda hafız olan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’dan bakanlık görevini devralırken Kur’an-ı Kerim’den Âl..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23