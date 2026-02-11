Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı
Son dönemde birçok kaza ve arıza olayıyla gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kanada hükümetinin, devam eden incelemeye rağmen 14 adet yeni F-35 savaş uçağı için ön ödeme yaptığı ortaya çıktı. CBC News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Ottawa yönetimi, ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri sürerken dahi F-35 programındaki yerini korumak için kritik adım attı.
Kaynakların aktardığı bilgilere göre Kanada, 14 ilave F-35 için "uzun teslim süreli kalemler" olarak adlandırılan ve üretim sürecinin erken aşamasında sipariş edilmesi gereken kritik parçaların ödemesini yapmaya başladı. Bu kalemler, uçağın tamamen monte edilmesinden çok önce temin edilmesi gereken bileşenleri kapsıyor.
Söz konusu 14 uçak, yıl sonunda Kanada Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak olan 16 adetlik ilk F-35 siparişine ek olarak planlanıyor.
Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, 14 ek F-35 için yeni bir fon ayrıldığı iddialarını doğrulamayı reddetti. Bakanlık, savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin incelemenin hâlâ sürdüğünü açıkladı.
İnceleme, Carney hükümeti tarafından geçen yıl başlatılmıştı. Bu adımın arka planında ise ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri bulunuyor. Özellikle Trump yönetiminin Kanada'nın çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerine yönelik gümrük vergileri ve sert söylemleri, Ottawa'nın savunma politikalarını yeniden değerlendirmesine yol açmıştı. Savunma Bakanı David McGuinty, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada yalnızca 16 adet F-35 alımının kesinleştiğini, filonun genişletilmesinin ise değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.
Kanada'nın uzun vadeli planı toplam 88 adet F-35 savaş uçağı satın almak. Ancak hükümetin önünde farklı seçenekler de bulunuyor. Bunlardan biri, yalnızca F-35 filosu oluşturmak yerine, İsveç yapımı Saab Gripen savaş uçaklarıyla karma bir filo kurmak. Saab'ın uçakları Kanada'da monte etme teklifi, yerli sanayide binlerce kişiye istihdam sağlayabileceği için Ottawa açısından stratejik önem taşıyor. Eğer hükümet toplam F-35 siparişini azaltma yoluna giderse, bu durum Washington ile yeni diplomatik gerilimlere yol açabilir.
Kanada'nın F-35 programındaki tutumu yalnızca askeri bir tercih değil; aynı zamanda ABD ile ticaret ilişkileri, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki güç dengeleri açısından da belirleyici olacak. Ottawa yönetiminin önümüzdeki aylarda vereceği karar, hem Kuzey Amerika savunma stratejisini hem de küresel F-35 tedarik zincirini doğrudan etkileyebilir.
