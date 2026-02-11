Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçakları için gizli anlaşma! El altından ödeme bile yapıldı

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kanada hükümetinin, devam eden incelemeye rağmen 14 adet yeni F-35 savaş uçağı için ön ödeme yaptığı ortaya çıktı. CBC News'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Ottawa yönetimi, ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri sürerken dahi F-35 programındaki yerini korumak için kritik adım attı.