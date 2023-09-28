Tam bağımsızlık işte budur! İzmir TEKNOFEST tıklım tıklım

Milli Teknoloji Hamlesi'nin markalaşan fuarı TEKNOFEST ilk kez kapılarını İzmir'de açtı. Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı olan İzmir'de yerli ve milli savunma sanayii ürünlerini görmek isteyen on binler ilk günde İzmir Çiğli Havalimanı'nın 205 bin metrekarelik alanını tıklım tıklım doldurdu. Festivalde Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. F-16 ve Solo Türk uçuşları nefes kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "İzmir'in kahramanlıkla yazılmış tarihi ve birleştirici gücüyle, bir arada daha güçlüyüz. Birlikte, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin geleceğine yürüyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle dünyaya örnek olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında, İstanbul ve Ankara'dan sonra TEKNOFEST İzmir, vatanımıza, milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun. Genç kardeşlerim; dünyaya, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na, sizler ve eserleriniz damgasını vuracak. TEKNOFEST, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Zamanın ruhu olan değişim, TEKNOFEST kuşağıyla dev bir dip dalgası olarak geliyor" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "Karaya, havaya, mavi sulara hatta uzaya Türk'ün damgası vuruluyor. Dünyayla açılan arayı, 20 yıla 100 yıllık projeler sığdırarak kapatıyoruz" diye konuştu.