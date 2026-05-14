Gazze’de Osmanlı ruhu yeniden canlandı! Sultan Abdülhamid Han ve Erdoğan’ın fotoğraflarıyla eğitim seferberliği başladı!

- ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMESİ FİKRİ Osmanoğlu Derneğinin bölge müdürü Mustafa Şeşniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamidiye Okulu'nun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü projelerinden biri olduğunu aktardı. Şeşniyye, okul projesinin nasıl başladığını şu sözlerle aktardı: "Bu proje; iki yıldan fazla süren, binaların yok olduğu, çocukların hayatını kaybettiği ve tüm Gazze'nin ağır bedeller ödediği saldırılardan sonra Filistinli öğrencileri ve çocukları kucaklamak için hayata geçirildi. Bu fikir, çocuklara sahip çıkmayı, eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenli bir ortam sunmayı ve onları geleceğe hazırlamayı hedefliyor. "