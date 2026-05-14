Gazze’de Osmanlı ruhu yeniden canlandı! Sultan Abdülhamid Han ve Erdoğan’ın fotoğraflarıyla eğitim seferberliği başladı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:

İsrail’in iki yılı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü ve eğitim sistemini adeta felç eden saldırılarına inat, bölgede umut yeşerten bir adım atıldı.

İşgalci güçlerin okulları yerle bir ettiği, 700 bin öğrenciyi eğitim hakkından mahrum bıraktığı Gazze’de, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan Hamidiye Okulu kapılarını öğrencilere açtı.

İsrail'in iki yıl boyunca düzenlediği saldırılarda eğitimin de akamete uğradığı Gazze Şeridi'nde Osmanoğlu Derneği tarafından kurulan Hamidiye Okulu, Filistinli çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etmesini hedefliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki yıl boyunca düzenlediği saldırılarda diğer tüm alanlar gibi eğitim sektörü de ciddi şekilde hasar aldı. Saldırılar, ailelerini, arkadaşlarını kaybeden çocukları, eğitim hayatından da mahrum etti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun verilerine göre, Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren İsrail saldırılarında Gazze’de 250'den fazla okul hasar gördü veya yıkıldı. Bu durum Gazze’de yaklaşık 700 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmasına neden oldu, on binlerce lise öğrencisi de sınavlara giremedi. İsrail saldırıları nedeniyle hayatları alt üst olan Filistinli çocuklara destek amacıyla yürütülen eğitim projeleri kapsamında Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği'nin desteğiyle kurulan ve yaklaşık 400 öğrenciye eğitim imkanı sağlayan Hamidiye Okulu, Nisan ayının ortalarında öğrenciler için kapılarını araladı.

- ÇOCUKLARIN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNE DEVAM ETMESİ FİKRİ Osmanoğlu Derneğinin bölge müdürü Mustafa Şeşniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamidiye Okulu'nun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü projelerinden biri olduğunu aktardı. Şeşniyye, okul projesinin nasıl başladığını şu sözlerle aktardı: "Bu proje; iki yıldan fazla süren, binaların yok olduğu, çocukların hayatını kaybettiği ve tüm Gazze'nin ağır bedeller ödediği saldırılardan sonra Filistinli öğrencileri ve çocukları kucaklamak için hayata geçirildi. Bu fikir, çocuklara sahip çıkmayı, eğitimlerini sürdürebilmeleri için güvenli bir ortam sunmayı ve onları geleceğe hazırlamayı hedefliyor. "

- TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR Gazze'de halihazırda sağlam ve güvenilir bir yer bulmanın zorluklarına işaret eden Şeşniyye, "Okul için bu yeri bulmak, sınıfları oluşturmak büyük zorluklarla oldu. Çünkü Gazze'de artık sağlam bina kalmadı; binaların çoğu yıkıldı, okulların büyük bir kısmı bombalandı. Şu an eğitim faaliyetleri genellikle çadırlarda yürütülüyor." diye konuştu. Şeşniyye, devam eden saldırılar nedeniyle çocukları biraz daha fazla koruma altına alabilmek için beton duvarları olan güvenli bir alan bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Dört sınıflı okulun yaklaşık 400 öğrenciye eğitim hizmeti sunduğunu kaydeden Şeşniyye, "Proje, Türk halkının değerli ve cömert desteğiyle gerçekleşti. Onlara ve sundukları katkılara gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

