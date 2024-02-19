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Yaşam
4
Tam 7 dönemdir hiçbir rakibi yok

2024-02-19 21:05:45
Tam 7 dönemdir hiçbir rakibi yok

15 nüfuslu köyün 67 yaşındaki muhtarı 7.’inci dönemde de muhtar adayı oldu.

#1
Foto - Tam 7 dönemdir hiçbir rakibi yok

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı 7 haneli 15 nüfuslu Asmacık köyünün 67 yaşındaki muhtarı Ahmet Coşar 7.’inci dönemde de muhtar adayı olurken, Coşar’a geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde rakip çıkmadı.

#2
Foto - Tam 7 dönemdir hiçbir rakibi yok

7 haneli 15 nüfusa sahip Asmacık Köyünün 29 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 7’inci döneminde de köyüne muhtar adayı oldu. Geçim kaynakları hayvancılık olan köyde 2000’li yıllar meralar orman alanı olunca hayvancılık bitti. Bu nedenle köyde ki gençler iş bulmak amaçlı Denizli Sarayköy ilçesine ve Sandıklı merkezine göç etti. Köyde yaşları 60 ile 80 arasında değişen 7 hane 15 kişi kaldı. 67 Yaşında olan Ahmet Coşar işe 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alarak muhtar seçildi. O günden bu yana da muhtar seçilen Coşar 5 yıl daha görev yapmak için tekrardan aday oldu

#3
Foto - Tam 7 dönemdir hiçbir rakibi yok

Tek rakibi kendisi olan Ahmet Coşar, “7 hane 15 seçmen var. Seçmenimizde 15 nüfusumuzda 15. Yok kimse yok burada. Bur da yaşayanların yaşları 60’ın üzerinde. Gençlerimiz Denizli’nin Sarayköy’ne gitti. Orda 25 hane gencimiz var. Daha önceden köyümüzde hayvancılık ile geçim sağlıyordu. Keçi yetiştiriyorduk. Orman mahkemeye verdi arazilerimizi aldı. Gençlerde gittiler. Birde düğün ve bayramlarda çocuklar geliyor bana soruyorlar ‘muhtar dede köyde çocuk parkı yok mu’ diye çevre köylerde hep çocuk parkı var bizde yok” dedi.

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