Tam 7 dönemdir hiçbir rakibi yok

7 haneli 15 nüfusa sahip Asmacık Köyünün 29 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 7’inci döneminde de köyüne muhtar adayı oldu. Geçim kaynakları hayvancılık olan köyde 2000’li yıllar meralar orman alanı olunca hayvancılık bitti. Bu nedenle köyde ki gençler iş bulmak amaçlı Denizli Sarayköy ilçesine ve Sandıklı merkezine göç etti. Köyde yaşları 60 ile 80 arasında değişen 7 hane 15 kişi kaldı. 67 Yaşında olan Ahmet Coşar işe 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alarak muhtar seçildi. O günden bu yana da muhtar seçilen Coşar 5 yıl daha görev yapmak için tekrardan aday oldu