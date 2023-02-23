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Tam 10 kamyon! Kötü kokan evden neler çıktı neler

2023-02-23 14:12:33
Tam 10 kamyon! Kötü kokan evden neler çıktı neler

Uşak'ta kötü koku sebebiyle bir binaya giren görevliler tam 10 kamyon çöp topladı.

#1
Foto - Tam 10 kamyon! Kötü kokan evden neler çıktı neler

Uşak’ta vatandaşlar Ünalan Mahallesi Karakıran Sokak’ta yoğun koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Uşak Belediyesi ekipleri kokunun kimya mühendisi olan N.T.’nin evinden geldiğini belirledi.

#2
Foto - Tam 10 kamyon! Kötü kokan evden neler çıktı neler

Kapı ve pencereleri açık olan eve giren karşılaştıkları manzara sonrasında gördüklerine inanamadı. Adeta çöp eve dönüştürülen evin her yerinde gazete, çeşitli kağıt parçaları, plastik çöp kaplar, pet şişeler, cd ve çok sayıda kirli kıyafetle karşılaşan ekipler destek ekip istedi.

#3
Foto - Tam 10 kamyon! Kötü kokan evden neler çıktı neler

20 kişilik ekiple çöpleri toplamaya başlana ekipler 7 saatlik çalışma sonrasında evden 10 kamyon çöp çıkardı. Öte yandan başka bir apart eve yerleştirilen N.T.’nin çöp toplama hastalığı olduğu öğrenildi.

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