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Otomotiv
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Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

2023-12-07 17:59:45
Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

Suzuki’nin Swift Hibrit, Jimny, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerine özel avantajlı aralık kampanyası devam ediyor. Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip modelleriyle dikkat çeken Suzuki, kasım ayında devreye aldığı, Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modelleri için aynı anda kullanılabilen kredi ve takas desteği kampanyalarını güçlendirerek aralık ayına iddialı bir giriş yaptı.

#1
Foto - Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere yılın son ayına özel, iddialı alım seçeneklerini devreye aldı. Suzuki, aralık ayı boyunca tüm modellerinde, kullanıcıların aynı anda faydalanabileceği avantajlı kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor.

#2
Foto - Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

Sunduğu güçlü güvenlik donanımları, zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan hibrit B hatchback segmentinin lideri Swift Hibrit modeline 70 bin TL takas destekli 1.028.000 TL ve 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle sahip olunabiliyor.

#3
Foto - Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımları bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, 100.000 TL takas destekli 1.364.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

#4
Foto - Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

AllGrip 4x4 veya 4x2 çekiş seçenekleriyle tercih edilebilen, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan Suzuki Vitara Hibrit, ay boyunca takas destekli 1.294.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0.99 faizli kredi fırsatıyla SUV sevenleri bekliyor.

#5
Foto - Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

AllGrip teknolojisine sahip 4x4 özelliğiyle ön plana çıkan, doğada olduğu kadar şehir içinde de üstün yetenekli Jimny modeline, takas destekli 1.624.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla sahip olunabiliyor.

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