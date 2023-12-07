2023-12-07 17:59:45 Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!
Suzuki’nin Swift Hibrit, Jimny, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modellerine özel avantajlı aralık kampanyası devam ediyor. Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip modelleriyle dikkat çeken Suzuki, kasım ayında devreye aldığı, Swift Hibrit, S-Cross Hibrit, Vitara Hibrit ve Jimny modelleri için aynı anda kullanılabilen kredi ve takas desteği kampanyalarını güçlendirerek aralık ayına iddialı bir giriş yaptı.