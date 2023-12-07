Suzuki yılın son kampanyasına noktayı koydu! Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor!

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, akıllı hibrit teknolojisine sahip motor sistemini, yakıt verimliliğini, yüksek performansı, AllGrip 4x4 çekiş sistemini ve en güncel güvenlik donanımları bir arada sunan Suzuki S-Cross Hibrit modeli, 100.000 TL takas destekli 1.364.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.