Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füze ile vurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füze ile vurdu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Seri, füzenin hedefini vurduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.
HAVALİMANINDA UÇAK ALEV ALDI - Saldırı sırasında havalimanında bulunan ticari bir uçağın alev aldığı bildirildi. Görüntülerde uçaktan yoğun duman yükseldiği görülürken, uçağın hasar gördüğü aktarıldı. Uçağın Suudi Arabistan'ın ulusal hava yolu şirketine ait Airbus A310-200 olduğu belirtildi. Bu model uçaklar piyasada 2.5 milyon dolardan alıcı buluyor. Ancak uçağın doğrudan füze tarafından vurulduğuna ilişkin Suudi makamlarından şu aşamada net bir doğrulama bulunmuyor.
SUUDİ ARABİSTAN FÜZELERİ ÖNLEDİ - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad yönüne gönderilen iki balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Bir başka füzenin de Khamis Muşayt yönünde önlendiği bildirildi. Füze parçalarının Riyad'da bir okul öncesi eğitim merkezine ve sağlık tesisine zarar verdiği aktarıldı.
UÇUŞLARDA BÜYÜK AKSAMA - Saldırıların ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda ciddi aksamalar yaşandı. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı uluslararası hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Son saldırı, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik art arda gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik önceki saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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