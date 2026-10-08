  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Türkiye'ye nasıl diz çökeceğini açıkladı: Ankara istese zayiat vermeden bunu yapar Süper Lig ekibinin başkanı Jumbo'ya ortak oldu: İsmini duyan herkes şaşıracak Balıkçılardan palamut için görülmemiş isyan: Çok ucuzladı, yasak getirilsin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı! Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu! Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu Bilal Erdoğan çağrı yaptı Otomobil parası yüzünden dehşet saçtı: Baba ile oğlunun katiline 27 yıl 6 ay hapis cezası PTT’nin kargo kamyonu 25 metrelik köprüden uçtu: Aracın parçaları dört bir yana dağıldı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran tarafından desteklenen Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füze ile vurdu.

1
#1
Foto - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Seri, füzenin hedefini vurduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.

#2
Foto - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu

HAVALİMANINDA UÇAK ALEV ALDI - Saldırı sırasında havalimanında bulunan ticari bir uçağın alev aldığı bildirildi. Görüntülerde uçaktan yoğun duman yükseldiği görülürken, uçağın hasar gördüğü aktarıldı. Uçağın Suudi Arabistan'ın ulusal hava yolu şirketine ait Airbus A310-200 olduğu belirtildi. Bu model uçaklar piyasada 2.5 milyon dolardan alıcı buluyor. Ancak uçağın doğrudan füze tarafından vurulduğuna ilişkin Suudi makamlarından şu aşamada net bir doğrulama bulunmuyor.

#3
Foto - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu

SUUDİ ARABİSTAN FÜZELERİ ÖNLEDİ - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad yönüne gönderilen iki balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Bir başka füzenin de Khamis Muşayt yönünde önlendiği bildirildi. Füze parçalarının Riyad'da bir okul öncesi eğitim merkezine ve sağlık tesisine zarar verdiği aktarıldı.

#4
Foto - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı vuruldu

UÇUŞLARDA BÜYÜK AKSAMA - Saldırıların ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda ciddi aksamalar yaşandı. Çok sayıda sefer iptal edilirken, bazı uluslararası hava yolu şirketleri Riyad uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Son saldırı, Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik art arda gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik önceki saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzelerle vurması, Ortadoğu’da dengelerin ne denli kökten sarsıldığını ve diplomatik çabaların neden tamamen boşa çıktığını gösteren bir dönüm noktasıdır. Yaşanan bu son gelişme, asimetrik savaşın yıkıcı gücünü kanıtlarken, bölgenin Suudi Arabistan için nasıl içinden çıkılmaz bir bataklığa dönüştüğünü de tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bu kördüğümü anlamak için ne Husilerin tek başına askeri kapasitesine ne de Suudi Arabistan’ın savunma sanayisine bakmak yeterlidir; asıl büyük resim, İran’ın küresel sahnede, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri karşısında elde ettiğini düşündüğü stratejik üstünlükte ve bunun yarattığı muazzam özgüven patlamasında saklıdır. Ortadoğu’da klasik diplomasi, tarafların rasyonel kayıplardan korktuğu ya da uluslararası yaptırımlardan çekindiği zeminlerde bir ihtimal sonuç verebilir. Ancak bugün karşımızda, ABD’ye karşı bölgede net bir geri adım attırmış, Washington’ın caydırıcılık duvarlarını yıkarak ona tam bir yenilgi yaşatmış olmanın gururunu taşıyan bir İran realitesi var. Tahran yönetimi, yıllardır süregelen amansız baskılara, ekonomik ambargolara ve askeri tehditlere rağmen bölgedeki nüfuz alanını daraltmadığı gibi, Washington’ın askeri olarak doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınan temkinli duruşunu kendi lehine bir zafer olarak tescilledi. ABD'nin bölgedeki bu stratejik çekingenliği ve müttefiklerini tam anlamıyla koruyamaması, İran üzerinde adeta bir dokunulmazlık zırhı yarattı. İşte bu tarihsel kırılmanın getirdiği psikolojik üstünlük ve sınırsız özgüven, Tahran’ın vekil güçleri üzerindeki dizginleri tamamen serbest bırakmasına yol açtı. İran artık sadece savunmada kalan bir aktör değil; asimetrik hamlelerle oyunun kurallarını tek başına yazabileceğine inanan, jeopolitik bir cüretkarlık evresindedir. Bu özgüven patlamasının sahadaki en radikal uygulayıcısı olan Husiler ise klasik bir devlet refleksi göstermiyor. Kaybedecek sivil bir altyapısı, korunması gereken küresel ticaret ağları ya da uluslararası meşruiyet kaygısı olmayan ideolojik bir yapıya diplomatik baskı uygulamaya çalışmak, baştan kaybetmeye mahkum bir stratejidir. İran için Husileri silahlandırmak, Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolarlık Amerikan menşeili hava savunma sistemlerini birkaç bin dolarlık asimetrik füzelerle bypass etmenin en ucuz, en maliyetsiz ve en etkili yoludur. Masada diplomatik müzakereler sürerken, sahada Riyad’ın kalbindeki en büyük havalimanının vurulması ve sivil uçuşların felç edilmesi, direniş ekseninin diplomasiyi bir çözüm değil, yalnızca bir zaman kazanma ve oyalama taktiği olarak gördüğünün en açık ilanıdır. Suudi Arabistan açısından bakıldığında ise durum tam bir "bataklık sendromu"dur. Riyad yönetimi, Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda ülkesini küresel bir finans, turizm ve lojistik merkezine dönüştürmek için milyarlarca dolar harcarken, yanı başındaki dağlık coğrafyadan fırlatılan füzeler bu güvenli liman imajını yerle bir ediyor. Suudi Arabistan ne kadar modern silah satın alırsa alsın, sınırındaki asimetrik ve gerilla tarzı tehdidi konvansiyonel ordusuyla yok edemiyor. Sonuç olarak, ABD’nin yaşadığı stratejik zafiyetten beslenen İran’ın bu dizginlenemez özgüveni kırılmadığı ve Husilerin asimetrik gücü masaya rasyonel bir aktör olarak oturmalarını sağlayacak bir yöntemle dengelenmediği sürece, diplomatik baskı formülleri havada kalmaya mahkumdur. Bu bataklık, taraflardan birinin kaynakları tamamen tükenene kadar bölgeyi ve küresel enerji hatlarını rehin almaya devam edecektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!
Gündem

Hafız kızlara ‘koyun sürüleri’ diyen İslam düşmanı öğretmene suç duyurusu!

Sosyal medyada icazet törenine katılan hafız kız öğrencilerin fotoğrafının altına "koyun sürüleri" yazan öğretmen müsveddesi hakkında suç du..
CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"
Gündem

CHP'de Cemil Tugay kavgası paçalardan akıyor! İtiraf gibi açıklama: "Hain oğlu haindir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden patlak veren kriz CHP'yi bir kez daha birbirine düşürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Özgür Ö..
Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış
Gündem

Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında ş..
Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı
Gündem

Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı

Pasifik Okyanusu'ndan gelen sıcaklık verileri, dünya genelinde hava düzenini değiştirebilecek güçlü bir iklim olayına ilişkin endişeleri art..
BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi
Gündem

BAE’den İsrail’e uçuş darbesi! Uçaklarına iniş izni verilmedi

Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan ve pilotların yaralandığı kokpit krizinin yankıları sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nden İsrailli hava y..
Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı
Gündem

Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı

Adana'nın Yüreğir Belediye Meclisi'ndeki ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında kavga çıktı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23