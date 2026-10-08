Bilal Erdoğan çağrı yaptı

Erdoğan, gelenek ile akademiyi karşı karşıya getirmemek gerektiğine dikkati çekerek, "İkisinin de birbirine katacağı çok şeyin olduğunun bilincinde olarak geleneği akademiye kazandıracağız. Akademinin disiplinini de gelenekte var etmeye çalışacağız. Dolayısıyla gelenekle akademi arasında bir tercih yapmayacağız. Ustayı üniversiteyle, meşki akademik çalışmayla, geleneği de teknolojinin bize kazandırdığı imkanlarla buluşturmaya gayret göstereceğiz. Dolayısıyla üniversitelerimize büyük bir rol düşüyor burada. Yeni bestecileri, yeni icracıları, yeni araştırmacıları yetiştirmede daha çok hedefler koyarak bu hedeflere yönelik çalışmamız gerekiyor." diye konuştu. İstanbul'da bununla ilgili bir dizi akademik çalışma yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Mesela Türk müziği makamlarıyla ilgili, Mısır, Irak ve İran havzasını da içine alan, bütün müziğimizin usul ve makamlarının uyumlandırılmasına yönelik ortak bir akademik çalışmaya ihtiyacımız var. Bunun da akademisyenlerimizin önderliğinde yapılmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla gençlerimize kendi geleneğimizin bitmiş, tamamlanmış ve müzeye kaldırılmış bir şey olmadığını da göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, kendi kültüründen emin olmadan diğer kültürlerle ilişki kuran gençlerin aşağılık kompleksine kapılabildiğini belirterek, "Kendi kültürünü bilen insan, dünyaya söyleyecek sözü olan insandır. Bizim hedefimiz de çocuklarımızı ve gençlerimizi bu şekilde yetiştirmek olmalı." dedi. Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, üniversitelere, sanatçılara ve sivil toplum kuruluşlarına ortak sorumluluk düştüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Birbirinden kopuk güzel işler yapmak yerine birbirini tamamlayan bir sistem kurabilirsek Türkiye'nin kültür ve sanat alanında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitemizin varlığını da bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum. Burada her öğrencimizin kendi alanında iyi bir sanatçı veya akademisyen olmasının yanında büyük bir kültürel mirasın taşıyıcısı olduğunun bilinciyle yetişmesini temenni ediyorum."