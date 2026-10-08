Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

RİYAD'A ASKERİ DESTEK HAVAYA TAŞINDI Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü askeri ilişkiler uzun yıllara dayanıyor. Ancak Yemen'deki hedeflere yönelik hava harekâtına Pakistan savaş uçaklarının da katılması, iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Pakistan'ın bölgedeki askeri varlığına ilişkin rakamlar da dikkat çekiyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin bulunduğu belirtiliyor. Pakistan’ın hava kuvvetlerini de harekete geçirmesiyle birlikte İslamabad’ın Suudi Arabistan’a sağladığı desteğin yalnızca personel ve askeri iş birliğiyle sınırlı olmadığı ortaya çıkmış oldu.