  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu! Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu Bilal Erdoğan çağrı yaptı Otomobil parası yüzünden dehşet saçtı: Baba ile oğlunun katiline 27 yıl 6 ay hapis cezası PTT’nin kargo kamyonu 25 metrelik köprüden uçtu: Aracın parçaları dört bir yana dağıldı Kırmızı ışıkta geçip polisten kaçmaya çalıştı: Havadan dronla tespit edilen sürücüye dev ceza! Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi THY’nin yolcu trafiği hız kesmedi: Eylülde 9 milyon yolcu taşıdı Yüreklerin ağza geldiği dehşet anı: Engelli evlatlarımızı taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı! Polis 81 ilde araçları tek tek kontrol etmeye başladı! Aracında olmayan sürücülere anında ceza!
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

Yemen’deki çatışmada dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. New York Times’ın üst düzey Pakistanlı bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pakistan savaş uçakları, Suudi Arabistan öncülüğündeki harekâta katılarak Yemen’de Ensarullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Pakistan’ın Suudi Arabistan’da yaklaşık 8 bin askerinin bulunduğu da aktarılırken, İslamabad’ın çatışmaya doğrudan müdahil olması bölgedeki askeri denklemi yeni bir aşamaya taşıdı.

3
#1
Foto - Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

Yemen’de Suudi Arabistan ile Ensarullah arasındaki gerilimde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Pakistan’ın Riyad yönetimine verdiği askeri desteğin hava operasyonlarına kadar genişlediği bildirildi. New York Times’ın haberine göre üst düzey bir Pakistanlı askeri yetkili, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Yemen’de gerçekleştirilen hava saldırılarına katıldığını açıkladı. Pakistan uçaklarının, Suudi Arabistan öncülüğündeki operasyon kapsamında Ensarullah’a ait hedefleri vurduğu aktarıldı.

#2
Foto - Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI YEMEN SEMALARINDA Söz konusu gelişme, Pakistan’ın Yemen’de devam eden çatışmadaki rolünün boyut değiştirdiğine işaret ediyor. İslamabad yönetiminin daha önce Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin ardından Pakistan savaş uçaklarının doğrudan hava saldırılarına katıldığına ilişkin bilgi, ülkenin artık sahadaki operasyonlarda daha aktif bir pozisyon aldığı şeklinde değerlendiriliyor. Pakistanlı üst düzey askeri yetkilinin aktardığına göre uçaklar, Yemen’de Ensarullah’a yönelik Suudi Arabistan öncülüğündeki operasyonlara katıldı.

#3
Foto - Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

RİYAD'A ASKERİ DESTEK HAVAYA TAŞINDI Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü askeri ilişkiler uzun yıllara dayanıyor. Ancak Yemen'deki hedeflere yönelik hava harekâtına Pakistan savaş uçaklarının da katılması, iş birliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Pakistan'ın bölgedeki askeri varlığına ilişkin rakamlar da dikkat çekiyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre Suudi Arabistan'da yaklaşık 8 bin Pakistan askerinin bulunduğu belirtiliyor. Pakistan’ın hava kuvvetlerini de harekete geçirmesiyle birlikte İslamabad’ın Suudi Arabistan’a sağladığı desteğin yalnızca personel ve askeri iş birliğiyle sınırlı olmadığı ortaya çıkmış oldu.

#4
Foto - Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

YEMEN'DEKİ DENKLEM DEĞİŞİYOR Pakistan’ın operasyonlara katıldığına ilişkin gelişme, Yemen’deki çatışmanın bölgeselleşmesi açısından da önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki savunma iş birliğinin Yemen sahasına taşınması, özellikle Ensarullah ile Riyad arasındaki askeri mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Pakistan Hava Kuvvetleri’nin bölgedeki operasyonlara dahil olması, Körfez’de zaten yüksek seyreden askeri gerilimin daha da genişleyebileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

#5
Foto - Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

GÖZLER İSLAMABAD'DAN GELECEK AÇIKLAMADA New York Times’ın üst düzey Pakistanlı askeri yetkiliye dayandırdığı bilgi uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Pakistan'ın Yemen operasyonlarındaki rolünün kapsamı ve hava saldırılarının ne kadar süreceği merak konusu oldu.

#6
Foto - Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu

İslamabad'ın bundan sonraki süreçte Yemen’deki askeri faaliyetlerini genişletip genişletmeyeceği ve Suudi Arabistan'a sağlanan desteğin hangi boyuta ulaşacağı yakından takip ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Abd ve siyonistlere destek ...dunyanin en fakir ülkesi yemen yeni bir gazze olacak..

Memo

İlk gazze için Türkiye Suudi Arabistan 1 tane gemi vursaydı. Suudilerin üzerinden husiler israili vurdu. Bizimkilerde tık yok. Suudiler dinsizcesine etkinlikler peşinde. Hızla câhiliyeye doğru. Açıkçası böyükler neler biliyor bilmiyorum ancak. Şu anda husilerin devre dışı kalması en çok israilin ve abd nin işine gelir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı
Gündem

1 öğrenciyi katledip 7’sini yaralamıştı! Okul saldırganı ile anne ve babası da tutuklandı

İstanbul Başakşehir’deki 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan kız öğrenci F.M. (15) ile..
Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!
Sosyal Medya

Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!

Sevda Türküsev, iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlarla ilgili yaptığı yorumların ardından bu kez deneme kabinlerini gündeme t..
Dokunulmaz İsrail efsanesi YIKILDI! Alper Tan, Aksa Tufanı’nın 3 yıllık bilançosunu yazdı
Gündem

Dokunulmaz İsrail efsanesi YIKILDI! Alper Tan, Aksa Tufanı’nın 3 yıllık bilançosunu yazdı

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) yazarı Alper Tan, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Harekâtı’nın üçüncü yılında kaleme aldığı yazısında,..
Ankara’da silahlı çatışma! Çocukların korku dolu çığlıkları kamerada
Gündem

Ankara’da silahlı çatışma! Çocukların korku dolu çığlıkları kamerada

Ankara’nın Çubuk ilçesinde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı. Apartmanda bulunan çocuklar büyü..
Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...
Gündem

Bakan Çiftçi yarın Atina’ya gidiyor! Komşu ile gündem sınır ötesi suç örgütleri...

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan’da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil s..
Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var
Gündem

Çelik’ten Azerbaycan ile ilgili açıklamalar… Kardeşlerin arasına girmeye çalışanlar var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son açıklamaları sonrası Türkiye ile Azerbaycan arasında bir kriz olduğu iddiaları gündeme gelmişti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23