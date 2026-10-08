Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu
Yemen’deki çatışmada dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. New York Times’ın üst düzey Pakistanlı bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre Pakistan savaş uçakları, Suudi Arabistan öncülüğündeki harekâta katılarak Yemen’de Ensarullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi. Pakistan’ın Suudi Arabistan’da yaklaşık 8 bin askerinin bulunduğu da aktarılırken, İslamabad’ın çatışmaya doğrudan müdahil olması bölgedeki askeri denklemi yeni bir aşamaya taşıdı.