‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

Bayındır'ı yakından takip ettiğini belirten Özel, "Seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz sonra Davut Sakarsu başkanla birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır, çiçekçiliğin, çiçeğin başkentidir. Özellikle burada geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu, verdiği desteklerini ve köy kooperatifini selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım. Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif, 400 üyeye ulaştı. Başta İzmir'in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, başka yerlerden, yandaştan ihale ile çiçek almak yerine bütün ihale çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar" diye konuştu. ÇİFTÇİLERE BOL KESEDEN YALAN VAATLERDE BULUNDU Özgür Özel, "Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl çiftçiler çok zor bir dönem yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz, KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin, binde 2 değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak bu bugünkünün 5 katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.