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‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

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‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

Pavyonda satın alınan delegelerle CHP genel başkanlık koltuğuna oturan ve mutlak butlan kararı ile koltuktan şutlanan Özgür Özel, İzmir'de yine bol keseden salladı. Partiyi en kısa zamanda düze çıkaracaklarını ve iktidara yürüyeceklerini iddia eden Özel, Kadir İnanır'ın meşhur filmine vurgu yaparak, "Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

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Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

CHP'de rüşvet, kadro ve para karşılığı organize edilen şaibeli kurultayın ardından mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla genel başkanlık koltuğundan indirilen Özgür Özel, İzmir'de adeta akıl tutulması yaşayan açıklamalara imza attı. İzmir'in Bayındır ilçesinde görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç ve yandaşlarıyla bir araya gelen Özel, meşru yönetimin partiyi arındırma hamlelerini ve bağımsız yargı kararlarını ‘yargı darbesi’ olarak nitelendirdi. Yeşilçam’ın efsane karakterine sığınarak ‘Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız’ diyerek devlete meydan okumaya kalkan Özel, koltuktan şutlanmanın oluşturduğu hazımsızlığı tarım mitingi kılıflı kahvaltılarda bol keseden sallayarak kapatmaya çalıştı.

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Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

KENDİSİNİ "TATAR RAMAZAN" İLAN EDİP TEHDİTLER SAVURDU Genel merkezin meşru yönetimini ve disiplin süreçlerini hazmedemeyen Özgür Özel, Bayındır'daki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde topladığı azınlık yandaş grubuna hitap ederken adeta çizgiyi aştı. Yakın zamanda vefat eden usta sanatçı Kadir İnanır’ın kült karakteri üzerinden prim yapmaya çalışan Özel, skandal ifadeler kullandı.

#3
Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

Özel, "Partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup, partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

#4
Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde, üreticilerle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe CHP milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, partililer ve üreticiler katıldı. Burada konuşan Özel, "Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son 4 kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan 6 yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanını değiştirmeye çalışıyorlar.

#5
Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

"Biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Göreve geldiğim günden 4 ay sonra, seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci yapmış olan genel başkanı ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız; partimizi alacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa bir başka yol bulup, partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka yol yok. Dün toprağa verdik Kadir İnanır'ı. Onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız" dedi.

#6
Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

GÖREVDEN ALINAN TASFİYELİK EKİPLE TESELLİ BULDU Toplantının katılımcı profili ise genel merkezin ne kadar haklı bir temizlik yürüttüğünü gözler önüne serdi. Etkinlikte, Özgür Özel’in genel merkeze karşı yürüttüğü fitne ve bölücülük faaliyetlerine destek verdiği için CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden yaka paça alınan Çağatay Güç ve biletinin kesilmesi an meselesi olan bazı ilçe belediye başkanları yer aldı. Koltukları altından kayan ve siyasi gelecekleri bitme noktasına gelen tasfiyelik ekibin, Özel’in arkasına sığınarak partiyi bölme planları yaptığı ve belediye ihalelerini kendi yandaş kooperatiflerine paslama çarkını savunmaya çalıştıkları görüldü.

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Foto - ‘Şutlan' Özel' Tatar Ramazanlığa soyundu! Sen önce CHP içinde oynanan oyunları boz

Bayındır'ı yakından takip ettiğini belirten Özel, "Seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz sonra Davut Sakarsu başkanla birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var, özellikle çiçekçilik var. Bayındır, çiçekçiliğin, çiçeğin başkentidir. Özellikle burada geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu, verdiği desteklerini ve köy kooperatifini selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren bu dönem ilçe belediye başkanlarımızı, büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım. Burada 17 kişinin kurduğu bir kooperatif, 400 üyeye ulaştı. Başta İzmir'in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, başka yerlerden, yandaştan ihale ile çiçek almak yerine bütün ihale çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar" diye konuştu. ÇİFTÇİLERE BOL KESEDEN YALAN VAATLERDE BULUNDU Özgür Özel, "Girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl çiftçiler çok zor bir dönem yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, özellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz, KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin, binde 2 değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak bu bugünkünün 5 katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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