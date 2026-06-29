'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Türkiye’nin enerji bağımsızlığına darbe vurmak için içeride ve dışarıda ittifak kuran, fondaş medyanın yalanlarıyla projenin durmasını bekleyen istemezükçü lobilerin kirli tezgahı bir kez daha yerle bir oldu. Türkiye’yi nükleer liginden uzak tutmak isteyen Batılı güçlerin ve onların içerideki siyasi uzantılarının tüm baltalama girişimlerine rağmen, Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesinde reaktör binasının kalbi sayılan dev kubbe milimetrik hesapla yerine oturtuldu. Alman medyasının kıskançlıkla izlediği, CHP zihniyetinin ise her fırsatta takoz olmaya çalıştığı bu mega projede sızdırmazlık kalkanının mühürlenmesiyle, Türkiye'yi nükleer güç yapacak o büyük yürüyüşte geri dönüşü olmayan yola girildi.