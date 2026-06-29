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Ekonomi
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'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

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'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Türkiye’nin enerji bağımsızlığına darbe vurmak için içeride ve dışarıda ittifak kuran, fondaş medyanın yalanlarıyla projenin durmasını bekleyen istemezükçü lobilerin kirli tezgahı bir kez daha yerle bir oldu. Türkiye’yi nükleer liginden uzak tutmak isteyen Batılı güçlerin ve onların içerideki siyasi uzantılarının tüm baltalama girişimlerine rağmen, Akkuyu NGS'nin 2'nci ünitesinde reaktör binasının kalbi sayılan dev kubbe milimetrik hesapla yerine oturtuldu. Alman medyasının kıskançlıkla izlediği, CHP zihniyetinin ise her fırsatta takoz olmaya çalıştığı bu mega projede sızdırmazlık kalkanının mühürlenmesiyle, Türkiye'yi nükleer güç yapacak o büyük yürüyüşte geri dönüşü olmayan yola girildi.

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Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirildi.

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Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen santralin 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası inşasındaki kilit aşamalardan biri daha tamamlandı.

#3
Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Buna göre, Akkuyu NGS'nin 2'nci güç ünitesinde, reaktör binası sızdırmazlık alanının iç koruma kabuğu kubbesi tasarlanan konumuna yerleştirilirken, bu işlemle güç ünitesinin sızdırmaz iç hacminin oluşması sağlandı. Yaklaşık 7 saat süren işlem, ağır yük taşıma kapasitesine sahip paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirildi. Operasyonda, yükün sapanlanması, sabitlenmesi ve dengelenmesinin yanı sıra metal konstrüksiyonun yönlendirilmesi ve nihai konumuna sabitlenmesi aşamalarında yaklaşık 40 uzman görev aldı.

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Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Yarım küre şeklindeki iç koruma kabuğu kubbesi, özel yapı çeliğinden üretilen 15 montaj bölümünden oluşuyor. Kubbenin güç ünitesi binasının yanında yürütülen kirişin montajı yaklaşık 4 ay sürerken, kaldırma işlemi için kubbenin geometrisi ve ağırlığı dikkate alınarak tasarlanan özel bir travers kullanıldı.

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Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Kubbenin yerine yerleştirilmesinin ardından inşaat ekipleri, kubbe ile iç koruma kabuğunun silindirik bölümünü kaynakla birleştirecek. Böylece reaktör binasının sızdırmaz hacmi oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca kabuğun donatı ve beton dökme işlemlerine devam edilecek.

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Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butсkikh, şunları kaydetti:

#7
Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

"İç koruma kabuğu kubbesinin yerine yerleştirilmesi, reaktör binasının inşasında teknik açıdan en karmaşık ve en kritik operasyonlardan biridir. İnşaat ve montaj ekipleri bu operasyona birkaç ay boyunca hazırlanıyor."

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Foto - 'Yapamazsınız' diyen takozcu zihniyete sahada büyük şok! Akkuyu nükleer üs için tarihi imza atıldı

"Bu aşamaya gelene kadar kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İç koruma kabuğu bölümleri üretildi, kara ve deniz yoluyla sahaya ulaştırıldı, kubbe kirişinin montajı gerçekleştirildi, parçaları kaynakla birleştirildi ve kaldırma işlemine hazır hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlanması, mühendisler, montaj uzmanları, kaynakçılar, kalıpçılar ve vinç operatörleri başta olmak üzere, diğer birçok uzmanın ortak emeğinin sonucudur."

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