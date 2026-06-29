Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...
Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Mağazacılık AŞ'yi halka arz etmek için genel kuruldan yetki aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Mağazacılık AŞ'yi halka arz etmek için genel kuruldan yetki aldı.
Sarı kırmızılıların halka arzdan 100-150 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Galatasaray Kulübünde geçtiğimiz cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetim kurulu, Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ’nin çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla halka arz işlemlerinin yapılması için yetki aldı.
Sarı kırmızılılar yıl sonuna kadar halka arz etmeyi planladığı Mağazacılık AŞ'den önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, 600-700 milyon dolar değerleme üzerinden şirketin halka arzı sayesinde 100-150 milyon dolar civarında bir kaynak elde edecek.
Yönetimin, bu geliri mevcut borçların azaltılmasında ve önümüzdeki dönem yapılacak transferlerde kullanması bekleniyor.
Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzının tamamlanmasının ardından, sarı kırmızılı yönetimin yaz ve kış transfer döneminde eli rahatlamış olacak.
Haberde, bu operasyonun yeni yıldız transferler için kapıları aralayacağı da ifade edildi.
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