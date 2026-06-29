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Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Mağazacılık AŞ'yi halka arz etmek için genel kuruldan yetki aldı.

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Foto - Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Sarı kırmızılıların halka arzdan 100-150 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Galatasaray Kulübünde geçtiğimiz cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Dursun Özbek'in başkanlığındaki yönetim kurulu, Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ’nin çoğunluk hissesi muhafaza edilmek kaydıyla halka arz işlemlerinin yapılması için yetki aldı.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Sarı kırmızılılar yıl sonuna kadar halka arz etmeyi planladığı Mağazacılık AŞ'den önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, 600-700 milyon dolar değerleme üzerinden şirketin halka arzı sayesinde 100-150 milyon dolar civarında bir kaynak elde edecek.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Yönetimin, bu geliri mevcut borçların azaltılmasında ve önümüzdeki dönem yapılacak transferlerde kullanması bekleniyor.

#5
Foto - Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzının tamamlanmasının ardından, sarı kırmızılı yönetimin yaz ve kış transfer döneminde eli rahatlamış olacak.

#6
Foto - Dursun Özbek'ten hiç hesapta olmayan yetki teklifi geldi ve yıldızlar yağacak...

Haberde, bu operasyonun yeni yıldız transferler için kapıları aralayacağı da ifade edildi.

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