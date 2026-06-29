Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

Keridis, İstanbul'u "görkemli ve ihtişamlı" olarak niteleyerek, "Dünyada pek çok şehir vardır ama İstanbul tektir." dedi. Yunanistan Başkonsolosluğunun, Türk vatandaşlarına günde yaklaşık 2 bin Schengen vizesi verdiğine işaret eden Keridis, bu durumun iki ülkenin halklarının ne kadar iç içe olduğunu ve birbirlerine karşı olumlu duygular beslediğini gösterdiğini söyledi.