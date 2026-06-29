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Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

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Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

NATO PA Yunanistan Delegasyonu Başkan Yardımcısı Dimitris Keridis, Türkiye konusunda flaş bir teklifi gündeme getirerek Ankara ile paylaştı.

#1
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yunanistan, İzlanda, Karadağ ve Ukrayna delegasyon temsilcileri, güvenlik mimarisi, NATO'nun rolü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

NATO PA Yunanistan Delegasyonu Başkan Yardımcısı Dimitris Keridis, NATO PA İzlanda Delegasyonu Başkanı Dagur Eggertsson, NATO PA Karadağ Delegasyonu Başkanı Dusko Stjepovic, NATO PA Ukrayna Delegasyonu Başkanı Yehor Cherniev Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'nde konuştu.

#3
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

Keridis, İstanbul'u "görkemli ve ihtişamlı" olarak niteleyerek, "Dünyada pek çok şehir vardır ama İstanbul tektir." dedi. Yunanistan Başkonsolosluğunun, Türk vatandaşlarına günde yaklaşık 2 bin Schengen vizesi verdiğine işaret eden Keridis, bu durumun iki ülkenin halklarının ne kadar iç içe olduğunu ve birbirlerine karşı olumlu duygular beslediğini gösterdiğini söyledi.

#4
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

Keridis, bu yıl da 2 milyondan fazla Türk vatandaşının Yunanistan'ı ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi. Türkiye'nin "Schengen Bölgesi'ne alınması gerektiğine inandıklarını" belirten Keridis, "Bazı Avrupalı ortaklarınız ticari anlaşmalar konusunda istekli davranırken sizi Schengen'den uzak tutmayı tercih ediyor. Biz ise dostluk elimizi uzatma konusunda samimiyiz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

NATO PA İzlanda Delegasyonu Başkanı Eggertsson, "Kültürleri, kıtaları ve medeniyetleri yüzyıllardır birbirine bağlayan İstanbul'da bulunmak ayrı bir ayrıcalıktır. Bu şehir bize güvenliğin hiçbir zaman izolasyon içinde değil, diyalog, işbirliği ve ortak sorumlulukla inşa edildiğini hatırlatmaktadır." diye konuştu.

#6
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

Uluslararası düzenin benzeri görülmemiş bir baskı altında olduğu dönemde bir araya geldiklerine işaret eden Eggertsson, uluslararası hukuka yönelik artan tehditler, demokratik kurumları zayıflatma girişimleri ve toplumlardaki güveni sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerinin görüldüğünü vurguladı.

#7
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

Eggertsson, NATO'nun "yalnızca toprakları savunmak için değil barışı mümkün kılan ilkeleri korumak için var olduğunu" belirterek, şunları kaydetti: "Askeri kapasite önemlidir, caydırıcılık önemlidir ve NATO'nun kalbinde yer alır ancak askeri güç tek başına bir ittifakı sürdüremez. Gerçek temel güvene dayanır. Birbirimize güven, demokratik kurumlarımıza güven ve savunduğumuz ortak değerlerin korunmaya değer olduğuna dair güvendir."

#8
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

NATO PA Ukrayna Delegasyonu Başkanı Cherniev, yıllardır ortak yürütülen çabaların sonuç vermeye başladığına dikkati çekerek, Ukrayna halkı adına teşekkür etti ve Rusya ile savaşta inisiyatifi ele geçirmeye başladıklarını söyledi. Rusya'nın "askeri, ekonomik, insani ve ahlaki kayıplar yaşadığını" savunan Cherniev, "Yeniden toparlanma ve güçlerini yeniden inşa etme fırsatı vermemeliyiz. Sonunda onu baskı altına almalı ve barışa zorlamalıyız çünkü barış istemeyen tek ülke Rusya'dır." ifadesini kullandı.

#9
Foto - Yunanistan'dan hiç hesapta olmayan Türkiye teklifi: Onlar sıcak bakmıyor ama biz girmelerini istiyoruz

Cherniev, "2022'de İstanbul'da yürütülen müzakereleri organize ettiği için Türkiye'ye minnettarız. Ne yazık ki bu görüşmelerin sonuçları başarılı olmadı, çünkü barış şartları Ukrayna için adil ve kabul edilebilir değildi, egemenliğimizi kaybedebilirdik." dedi. Savaş sonrası dönemde Ukrayna'nın değerinin NATO için daha da artacağını dile getiren Cherniev, Avrupa'nın güvenliğinin, Ukrayna'nın NATO'ya tam üyeliği olmadan eksik kalacağını belirtti.

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