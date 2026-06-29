160 bin küçükbaş dağıtımı başladı! Hayvan üreticilerine destek bereketi

Yumaklı, hayvancılığın bütün alt başlıklarını takip edip, planladıklarını ve desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir ürüne, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir modele yol açmaya gayret ediyoruz. Son 24 yılda hayvancılıkla ilgili gerçekten çok büyük mesafeler katedildi. Son 24 yılda hayvancılığa 633 milyar lira destek verdik. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 79, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 82, kırmızı et üretimimizi yüzde 142, süt üretimimizi yüzde 154, yumurta üretimimizi yüzde 73, tavuk eti üretimimizi yüzde 302 artırdık. Özellikle nüfusumuzun ve ülkemizi ziyaret edenlerin de sayısının arttığını düşünürsek, bu artışların ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış olur. Elbette bu rakamlar sadece bir niceliksel büyümeyi ifade etmiyor. Bu rakamlar hem planlı bir üretimin hem de güçlü bir altyapının oluşmasını ifade ediyor.”