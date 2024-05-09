Sürücüler anlayışlı olsa bunlara gerek kalmazdı! Arabanın arkasındaki yazıyı gören şaşırıyor

15 yılın ardından 4 gün önce direksiyona tekrar geçen İsmihan Şule Ulukaya, “Bilinçli olmamız gerçekten önemli. Bize eğitim veren sürücü hocamız da bu yönde bizi bilgilendirmişti. Biz de bilinçli olduğumuz için ve diğer sürücüleri tehlikeye atmamak adına bu şekilde düşündük. 2009 yılında ehliyet aldım, şuanda 4 gündür araç kullanıyorum. Onun için bu yazı olmadan olmaz” ifadelerini kullandı. Yazdığı yazıyla diğer sürücülerin de beğenisini toplayan Ulukaya, “Şu anki kurallar, sistem, yoğun trafik akışı da hem ders hem de trafiğe alışmamız için diğer sürücü arkadaşlarımızı tehlikeye atmamamız için böyle bir yazıya ihtiyaç duyduk. Umarım faydalı oluyordur. Ben de herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer sürücü arkadaşların güler yüzlerini de görüyorum. Doğru bir şey yaptığımı yüz ifadeleriyle de görebiliyorum” diye konuştu.