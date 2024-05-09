Sürücüler anlayışlı olsa bunlara gerek kalmazdı! Arabanın arkasındaki yazıyı gören şaşırıyor

Konya’da yıllar önce ehliyet alan ancak 4 gündür araç kullanmaya başlayan kadın sürücü, trafikte heyecanını yenmek ve diğer sürücüleri bilgilendirip anlayış göstermeleri için kullandığı otomobilin arka camına ‘Dikkat acemi sürücü’ yazısı yapıştırdı. Sürücü İsmihan Şule Ulukaya, yazının faydasını gördüğünü belirterek, "En azından aracı stop etme durumunda daha anlayışlı oluyorlar, bekleyebiliyorlar, yol verebiliyorlar. Ben de trafikte heyecanımı atlatmak için biraz daha kontrollü hareket edebiliyorum" dedi. Konya’da 2009 yılında ehliyet alan İsmihan Şule Ulukaya, trafik heyecanını yenmek için yıllar sonra direksiyona geçti ve araba kullanmaya başladı. Bir süre trafikte heyecanlanan ve diğer sürücülerden tepki alan İsmihan Şule Ulukaya, çareyi diğer sürücüleri uyarmak için hazırladığı “Dikkat acemi sürücü” yazısıyla buldu. Kullandığı aracın arka camına yazıyı yapıştıran Ulukaya, heyecanlı olduğunda daha güvenli şekilde hareket edebiliyor. Araç kullanım pratiğine 4 gün boyunca aralıksız devam eden İsmihan Şule Ulukaya, “Dikkat acemi sürücü” yazısı ile diğer sürücülerden de beğeni topladığını söyledi.