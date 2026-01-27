  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası Savunma hattı için görüşülüyordu… Uluslararası ajanslar Suudi Arabistan’ın Türkiye kararını son dakika koduyla duyurdu! Gözle görünmeyen ölümcül tehlike: Siyah buz yolları tuzağa çeviriyor Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’ Çelik Kubbe harekete geçti: Türkiye hava savunmasında milyarlık hamle yaptı ‘Saç örme PKK’ya ait değil’ diyenler görsün! Bakın bu akıma kimleri alet ettiler ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde Otel projesi incelemeye alındı! Halit Ergül'ün yeni bir usulsüzlüğü daha patladı Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi İtalyanlar 'Tarihi bir seçimle karşı karşıyayız' deyip Türkiye'nin teklifini değerlendirmeye aldı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası
AA Giriş Tarihi:

Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası

Anadolu Ajansı, eli kanlı terör örgütü DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge'ın Suriye'de bulunan fabrikasını görüntüledi.

#1
Foto - Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki birçok bölgeyi terör örgütü YPG'den kurtarmasının ardından sahadaki dengeler değişti. Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgali altındaki Aynularab'a insani yardım ulaştırılması amacıyla Ayn İsa beldesinden geçen bir insani koridor açtı. Söz konusu insani koridorun çevresinde, Fransız şirketi Lafarge'a ait çimento fabrikası da bulunuyor.

#2
Foto - Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası

Ortaya çıkan belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrol ettiği dönemde, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde örgütle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Fransız istihbaratının bu süreçte Lafarge'ın bu işbirliğine kayıtsız kaldığı aktarılıyor. Lafarge, DEAŞ ile ticari ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle ABD'de görülen dava kapsamında 2022 yılında yaklaşık 778 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Buna karşın, şirket ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında Fransa'da "insanlığa karşı işlenen suçlar" ithamıyla açılan dava hâlen devam ediyor. Fransız mahkemesinin söz konusu davaya ilişkin kararını Nisan 2026'da açıklaması bekleniyor.

#3
Foto - Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası

AA, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiğini ortaya koyan belgeleri yayımlamış, bu belgeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Haziran 2017'de başlatılan soruşturma kapsamında, Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

#4
Foto - Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ile şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu
Gündem

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders, geniş yankı uyandı..
Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!
Gündem

YPG’den Alçak İhlal, Suriye Ordusundan Sert Cevap! İhanet Şebekesinde Çözülme: Silah Bırakıp Teslim Oluyorlar!

Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğiyle palazlanan terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkıştıkça kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözde ateşkes ila..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23