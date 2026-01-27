Suriye’de görüntülendi! İşte terörün hamisi Fransız şirketinin fabrikası

Ortaya çıkan belgelere göre Lafarge, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrol ettiği dönemde, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde örgütle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Fransız istihbaratının bu süreçte Lafarge'ın bu işbirliğine kayıtsız kaldığı aktarılıyor. Lafarge, DEAŞ ile ticari ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle ABD'de görülen dava kapsamında 2022 yılında yaklaşık 778 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Buna karşın, şirket ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında Fransa'da "insanlığa karşı işlenen suçlar" ithamıyla açılan dava hâlen devam ediyor. Fransız mahkemesinin söz konusu davaya ilişkin kararını Nisan 2026'da açıklaması bekleniyor.