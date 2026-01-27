  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Saç örme PKK’ya ait değil’ diyenler görsün! Bakın bu akıma kimleri alet ettiler ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde Otel projesi incelemeye alındı! Halit Ergül'ün yeni bir usulsüzlüğü daha patladı Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi İtalyanlar 'Tarihi bir seçimle karşı karşıyayız' deyip Türkiye'nin teklifini değerlendirmeye aldı Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor Uzmanlar açıkladı! Kış boyu hastalıklardan korunmanın doğal yolları Türk tatilcilerin gözdesi olan rotalar belli oldu! Vize yok, bazılarına sadece kimlik yetiyor Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in Gazze’ye uyguladığı sistematik soykırıma en büyük tepkiyi Türkiye gösterirken, Tel Aviv yönetimi Ankara ile ilişkilerin düzelmesi için mesaj vermeye başladı. Türkiye’nin ticareti tamamen kesmesiyle “büyük yara aldıklarını” itiraf eden İsrailliler, “Gelecekte iyi ilişkiler istiyoruz” dediler. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Türkiye ile ilişkilerimizde daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum” dedi.

#1
Foto - ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan’ın yerel haber ajansı APA ile bir röportaj gerçekleştirdi.

#2
Foto - ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

Türkiye ile İsrail’in geçmişte çok iyi ilişkileri olduğunu ancak son 10 yıl içinde bu ilişkilerin kötüleştiğini gördüklerini belirten İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, şunları söyledi:

#3
Foto - ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

"Dolayısıyla Türkiye ile normalleşmeye ihtiyaç yok, çünkü bizim Türkiye ile ilişkilerimiz zaten mevcuttur. Yıllardır Türkiye ile diplomatik ilişkilerimiz var. Ancak ne yazık ki son dönemde ilişkiler kötüleşti, bu onların tercihiydi. Bunun nedenleri hakkında herkes varsayımlar yürütebilir, ancak ben bu nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım, bu sadece bir gerçektir. Bizim Türkiye ile ilişkilerimizi zaten olduğundan daha da kötüleştirmek gibi bir menfaatimiz yoktur"

#4
Foto - ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

Yaklaşık 1 ay önce her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı bir görüşme yapıldığını belirten Saar, "Bu tür durumlarda faydalı olacak bir mekanizma oluşturulması hedeflendi. Azerbaycan’a gelince, önceki dönemde meslektaşım, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, bizden bazı mesajları onlara iletmişti, ancak son zamanlarda bu durum ortadan kalktı. Türkiye ile ilişkilerimizde farklı, daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum, ancak bu tamamen Türklerin elindedir" diye konuştu.

#5
Foto - ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

Suriye ile olan ilişkileri hakkında da konuşan Saar, "Suriye ile ilgili olarak ise şunu söyleyebilirim ki, yakın gelecekte bir normalleşme görmüyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz ve şu anda müzakeresini yürüttüğümüz konular, diyebilirim ki, esas olarak Suriye’nin güney kesiminde mevcut statükonun güvenlik açısından koordine edilmesiyle ilgilidir. Bu bizim için önemlidir. Bence bu onlar için de önemlidir, ancak şunu söyleyebilirim ki, bu sınırlı bir anlaşmadır. Bu bir barış ya da normalleşme anlaşması değildir. Belki gelecekte bundan daha fazlasını elde edebiliriz ve umarım bunu gelecekte gerilimlerin önlenmesi yoluyla başarabiliriz. İsrail daha önce büyük tavizler vermiştir, buna toprak tavizleri de dahildir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu
Gündem

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders, geniş yankı uyandı..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23