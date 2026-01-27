‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde
Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in Gazze’ye uyguladığı sistematik soykırıma en büyük tepkiyi Türkiye gösterirken, Tel Aviv yönetimi Ankara ile ilişkilerin düzelmesi için mesaj vermeye başladı. Türkiye’nin ticareti tamamen kesmesiyle “büyük yara aldıklarını” itiraf eden İsrailliler, “Gelecekte iyi ilişkiler istiyoruz” dediler. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Türkiye ile ilişkilerimizde daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyorum” dedi.