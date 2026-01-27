‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde

Suriye ile olan ilişkileri hakkında da konuşan Saar, "Suriye ile ilgili olarak ise şunu söyleyebilirim ki, yakın gelecekte bir normalleşme görmüyorum. Bugün karşı karşıya olduğumuz ve şu anda müzakeresini yürüttüğümüz konular, diyebilirim ki, esas olarak Suriye’nin güney kesiminde mevcut statükonun güvenlik açısından koordine edilmesiyle ilgilidir. Bu bizim için önemlidir. Bence bu onlar için de önemlidir, ancak şunu söyleyebilirim ki, bu sınırlı bir anlaşmadır. Bu bir barış ya da normalleşme anlaşması değildir. Belki gelecekte bundan daha fazlasını elde edebiliriz ve umarım bunu gelecekte gerilimlerin önlenmesi yoluyla başarabiliriz. İsrail daha önce büyük tavizler vermiştir, buna toprak tavizleri de dahildir" diye konuştu.