  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Saç örme PKK’ya ait değil’ diyenler görsün! Bakın bu akıma kimleri alet ettiler ‘Türkiye ile iyi bir gelecek istiyoruz’ diyen İsrailli bakan: Bu Türklerin elinde Otel projesi incelemeye alındı! Halit Ergül'ün yeni bir usulsüzlüğü daha patladı Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi İtalyanlar 'Tarihi bir seçimle karşı karşıyayız' deyip Türkiye'nin teklifini değerlendirmeye aldı Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor Uzmanlar açıkladı! Kış boyu hastalıklardan korunmanın doğal yolları Türk tatilcilerin gözdesi olan rotalar belli oldu! Vize yok, bazılarına sadece kimlik yetiyor Türkiye'nin komşusunda cumhurbaşkanlığı seçimleri süresiz olarak ertelendi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. Şüphelilerden iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu, iddianamede yer alan ek ifadesinde adeta bombayı patlattı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinden sonra 10 milyon lira verdiğini söyledi. Ayvazoğlu ayrıca, Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır için kendisinden daire istediğini belirterek, "Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti." dedi. Başarır ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

1
#1
Foto - Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak'la suçlanan şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu'nun 10 Aralık 2025 tarihli ek ifadesine de yer verildi.

#2
Foto - Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

BAŞARIR'A DAİRE HEDİYE ETMEK İSTEDİ - Ayvazoğlu ifadesinde; Muhittin Böcek'in kendisine, belediye başkan adaylığı sürecinde Ali Mahir Başarır ile görüştüğünü, adaylık için destek verdiğini, bu nedenle Başarır'a bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek, bir daire talep ettiğini anlattı.

#3
Foto - Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

ADAYLIĞINI DESTEKLEYEN BAŞARIR'A 10 MİLYON TL VE DAİRE... - Ayvazoğlu ifadesinde, "Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı.

#4
Foto - Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi.

#5
Foto - Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

"DAİREYİ KİMDEN ALDIĞINI SÖYLEMEDİ" - Bu paranın kaynağını bilmiyorum. Ben bu daire satışını yapmayınca başka bir kişiden daire alıp, Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti. Bu daireyi kimden aldığını, kimin adına tescil edildiği ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ancak kendisinin söyleminden dolayı aldığını biliyorum" dedi.

#6
Foto - Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

Hakkındaki iddiaları 'alçaklık' olarak nitelendiren Başarır, şunları söyledi: "Savcılık araştırmasını yapmış, Antalya’da hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve iddianameye yazmış. Ama özellikle havuz medyasında sanki hakkımda bir soruşturma varmış, bu iddialar doğruymuş gibi bir algı yürütülüyor. Benim alnım ak! Tüm banka hesaplarım, tapu kayıtlarım, telefon kayıtlarım incelensin! Bugün itibariyle bu iftiracı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Hakkımda yürütülen algı çalışmasını ve alçaklık yapanları da kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Mahir türkiye laiktir laik kalacak lololo

Cengiz

Bunun meclisden yaka paça atılması lazım bu kk nin has adamı idi eko nün kayığına nasıl atladı araştırılması gerekirr
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu
Gündem

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders, geniş yankı uyandı..
PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!
Gündem

PKK’lı teröristin ABD’ye İbretlik Feryadı: Size karılarımızı kızlarımızı verdik! Satıldınız ve Kaçıyorsunuz!

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kararlı duruşu ve peş peşe gelen sınır ötesi harekatlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/PYD’de büyük bi..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...
Dünya

Teröristbaşı Abdi’den ‘işgal’ itirafı! Savaşmak istemedik, ama...

Terör örgütü YPG/SDG elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Rakka ve Deyrizor’dan arkalarına bakmadan kaçmalarını izah ederken, on yıldır işgal altınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23