Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. Şüphelilerden iş insanı Halil Tolga Ayvazoğlu, iddianamede yer alan ek ifadesinde adeta bombayı patlattı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinden sonra 10 milyon lira verdiğini söyledi. Ayvazoğlu ayrıca, Muhittin Böcek'in Ali Mahir Başarır için kendisinden daire istediğini belirterek, "Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır'a verdiğini kendisi bana söylemişti." dedi. Başarır ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...