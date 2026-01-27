Yer yerinden oynayacak! İş adamından bomba ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a 10 milyon TL ve daire verdi

Hakkındaki iddiaları 'alçaklık' olarak nitelendiren Başarır, şunları söyledi: "Savcılık araştırmasını yapmış, Antalya’da hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve iddianameye yazmış. Ama özellikle havuz medyasında sanki hakkımda bir soruşturma varmış, bu iddialar doğruymuş gibi bir algı yürütülüyor. Benim alnım ak! Tüm banka hesaplarım, tapu kayıtlarım, telefon kayıtlarım incelensin! Bugün itibariyle bu iftiracı, utanmaz adam hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Hakkımda yürütülen algı çalışmasını ve alçaklık yapanları da kamuoyunun takdirine sunuyorum."