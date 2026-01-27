Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Bu ifade, genellikle uçak gemisi (örneğin USS Abraham Lincoln gibi), destroyerler, kruvazörler, destek gemileri ve muhtemelen denizaltılardan oluşan bir uçak gemisi taarruz grubu (carrier strike group) ve ek unsurları kapsayan güçlü bir askeri donanma oluşumunu işaret ediyor. Trump, bunu İran'a karşı bir gözdağı ve caydırma aracı olarak kullanıyor; "İran'a doğru yola çıktı, umarım kullanmak zorunda kalmayız" gibi ifadelerle "her ihtimale karşı" hazırlandıklarını belirtiyor.