Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hakan Fidan, 'İkinci Venezuela olmasın' demişti… Trump'tan şok tehdit geldi! 'Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "en büyük silahı" olarak servis ettiği "Büyük Armada"nın İran'a karşı yola çıktığını söyledi ve, "Umarım kullanmak zorunda kalmayız" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap medyasına verdiği röportajda, ABD yönetimine seslenerek, "İran'ın ikinci Venezuela yapmayın" demişti. Bu arada "Büyük Armada," ABD Donanması'na ait büyük bir deniz gücü veya dev bir filo anlamına geliyor. İşte detaylar…

1
#1
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Abu Dabi merkezli Sky News Arabia'dan Hadley Gamble'a konuştu. Gamble'ın, "ABD'nin İran'a müdahalesi ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna Bakan Fidan, "Amerikalı dostlarıma şunu söylerim; bunu ikinci bir Venezuela'ya çevirmeyin" cevabını verdi.

#2
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

İran'a yönelik ABD tehdidi gündemi meşgul ederken, konuya dair yeni bilgiler paylaşıldı. New York Times'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik olası askeri saldırı planlarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

#3
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Yetkililere göre Trump, İran hükümetinin iç ve dış politikada zayıfladığını gösteren çok sayıda ABD istihbarat raporu aldı. Bu raporların ardından Beyaz Saray'ın, askeri seçenekleri ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.

#4
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

ABD Donanması'na ait Abraham Lincoln uçak gemisinin, Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi eşliğinde 26 Ocak itibarıyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Batı Hint Okyanusu sorumluluk alanına girdiği aktarıldı. Yetkililer, olası bir saldırı emri verilmesi halinde uçak gemisinin "bir veya iki gün içinde operasyonel hale gelebileceğini" ifade etti.

#5
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Yaşanan gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da yeni bir açıklama geldi. Axios'a konuşan ABD Başkanı Trump, "Büyük Armada İran'a doğru yola çıktı, umarım onu kullanmak zorunda kalmayız. Tahran bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.

#6
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Trump, İran'ın yanında/yakınında büyük bir donanmalarının bulunduğunu bunun Venezuela operasyonunda bulunan donanmadan daha büyük olduğunu söyledi.

#7
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Trump, daha önce protestocuların idam edilmesi durumunda "çok sert önlemler" alacaklarını belirterek Washington'un "hareket sahasını" açık bırakmıştı.

#8
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Donald Trump'ın son açıklamasında bahsettiği "Büyük Armada" (İngilizce orijinalinde "big armada", "massive armada" veya "huge armada" olarak geçiyor), ABD Donanması'na ait büyük bir deniz gücü veya dev bir filo anlamına geliyor.

#9
Foto - Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’

Bu ifade, genellikle uçak gemisi (örneğin USS Abraham Lincoln gibi), destroyerler, kruvazörler, destek gemileri ve muhtemelen denizaltılardan oluşan bir uçak gemisi taarruz grubu (carrier strike group) ve ek unsurları kapsayan güçlü bir askeri donanma oluşumunu işaret ediyor. Trump, bunu İran'a karşı bir gözdağı ve caydırma aracı olarak kullanıyor; "İran'a doğru yola çıktı, umarım kullanmak zorunda kalmayız" gibi ifadelerle "her ihtimale karşı" hazırlandıklarını belirtiyor.

