Hakan Fidan, ‘İkinci Venezuela olmasın’ demişti… Trump’tan şok tehdit geldi! ‘Umarım bu silahı kullanmak zorunda kalmayız’
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin “en büyük silahı” olarak servis ettiği “Büyük Armada”nın İran’a karşı yola çıktığını söyledi ve, “Umarım kullanmak zorunda kalmayız” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap medyasına verdiği röportajda, ABD yönetimine seslenerek, “İran’ın ikinci Venezuela yapmayın” demişti. Bu arada “Büyük Armada,” ABD Donanması'na ait büyük bir deniz gücü veya dev bir filo anlamına geliyor. İşte detaylar…