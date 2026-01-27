Çelik Kubbe harekete geçti: Türkiye hava savunmasında milyarlık hamle yaptı

  • İSTANBUL
Çelik Kubbe harekate geçti: Türkiye hava savunmasında milyarlık hamle yaptı

Bölgedeki savaşların ardından hava savunması kritik başlık haline gelirken Türkiye, “Çelik Kubbe” projesini devreye alarak 2026 hedefleri için milyarlarca liralık kaynak ayırdı.

Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler sonrasında hava savunma sistemleri gündemdeki önemi her geçen gün artıyor. Özellikle 2025 yılında İran ile İsrail arasında gerçekleşen 12 gün savaşında savunma sistemleri savunma sanayinde öncelikli başlık haline geldi.

İran- İsrail çatışmalarında karşılıklı olarak atılan füzeler ve SİHA saldırıları hava savunma sistemlerinin önemini ve başarılarını tartışma konusu haline getirdi. Ülkeler bu gelişme sonrasında hava savunma sistemlerini yeniden gözden geçirmeye ve yeni sistemleri geliştirmeye başladı. Bölgedeki gelişmeler en çok Türkiye'nin bu konuda hazırlıklarını gözden geçirmek zorunda bıraktı. 6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, “Çelik Kubbe” olarak adlandırılan proje gündeme alındı.

2025 yılında "Çelik Kubbe” projesi resmî olarak aktif edildi. İlk olarak toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemleri envantere alındı. Çelik Kubbe kapsamında hava savunma sistemleri radar ve elektronik harp sistemleri teslim edildi. 2026 yılında bu sistemlerden daha fazla üretmek, yeni yetenekler kazanmak ve yeni sistemlerle donatmak hedef olarak belirlendi. 2026 yılında bu hedefe ulaşmak için 2026 yılı bütçesinden toplam 2 trilyon 155 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu tutar merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 11.4’üne karşılık geliyor.

ÇELİK KUBBE'NİN PARÇALARI: • Hisar O: Orta İrtifa Hava ve Füze Savunma Sistemi; hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyon özelliklerine sahip. • ALP 300-G: Uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal hüzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant bir radar. ALP 300-G hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra Balistik Füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip/ düşük RKA’lı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahip. • PUHU 3-LT: (Mobil V/UHF Elektronik Destek Sistemi), V/UHF frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine karşı Elektronik Destek (ED) uygulanması amacıyla geliştirildi. • KORKUT 140/35 Sistemi: Hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen bir hava savunma sistemi.

