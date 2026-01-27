Çelik Kubbe harekete geçti: Türkiye hava savunmasında milyarlık hamle yaptı

2025 yılında "Çelik Kubbe” projesi resmî olarak aktif edildi. İlk olarak toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemleri envantere alındı. Çelik Kubbe kapsamında hava savunma sistemleri radar ve elektronik harp sistemleri teslim edildi. 2026 yılında bu sistemlerden daha fazla üretmek, yeni yetenekler kazanmak ve yeni sistemlerle donatmak hedef olarak belirlendi. 2026 yılında bu hedefe ulaşmak için 2026 yılı bütçesinden toplam 2 trilyon 155 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu tutar merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 11.4’üne karşılık geliyor.