Çelik Kubbe harekete geçti: Türkiye hava savunmasında milyarlık hamle yaptı

ÇELİK KUBBE'NİN PARÇALARI: • Hisar O: Orta İrtifa Hava ve Füze Savunma Sistemi; hedef tespit, sınıflandırma, teşhis, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyon özelliklerine sahip. • ALP 300-G: Uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal hüzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant bir radar. ALP 300-G hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra Balistik Füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip/ düşük RKA’lı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahip. • PUHU 3-LT: (Mobil V/UHF Elektronik Destek Sistemi), V/UHF frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine karşı Elektronik Destek (ED) uygulanması amacıyla geliştirildi. • KORKUT 140/35 Sistemi: Hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilen bir hava savunma sistemi.