Sürekli işçinin 8 yıllık 'çakılı kadro' çilesi bitti: AYM o yasağı tek kalemde sildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilere tayin hakkı tanımayan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, sürekli işçi kadrosunda çalışan bir işçi, yer değişikliği talebinin iş yeri tarafından reddedilmesi üzerine dava açtı. Davası reddedilen işçinin dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yargılama konusu düzenlemede Anayasa'ya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle AYM'ye iptal başvurusunda bulundu. Başvuruda, 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye 1 Şubat 2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun'un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" ifadelerinin, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere tayin/yer değiştirme imkanı tanımadığı bildirildi. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan düzenlemede yer alan "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.