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Spor
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Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

2024-01-26 12:25:09
Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim, transfer döneminin sonuna kadar 2 takviye daha yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda listesindeki oyuncularla temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerden gündem yaratacak bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek zirvede puan kaybına izin vermedi.

#3
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kanarya, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

#4
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı.

#5
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

RAMS Başakşehir'in 45+2. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

#6
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

İkinci yarıda da rakip yarı alanda oynayan ve üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı.

#7
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

#8
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti.

#9
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

#10
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Öte yandan sarı lacivertlilerde Başakşehir maçının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

#11
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Kanarya'da kadroya katılan 2 ismin ardından hedef 3. transfere de nokta koymak.

#12
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, savunma ve hücum hattına birer takviye daha yaparak transferi tamamlamak istiyor.

#13
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Başakşehir maçının ardından transfere dair yaptığı açıklamada, "Buradaki muhabir arkadaşların hepsi beni aramıştır son 1 haftadır"

#14
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

"Bitecek gibi olursa bir transfer o zaman açıklarız" şeklinde konuşmuştu.

#15
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Listesinde sürpriz isimler bulunan Fenerbahçe'nin, transferdeki yeni hedefi ise ortaya çıktı.

#16
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız için nabız yokladığı iddia edildi.

#17
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Kanarya bu transferi gerçekleştirmesi durumunda son yılların en sansasyonel hamlesine imza atabilir.

#18
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

#19
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Sarı lacivertlilerin, kulübünde mutsuz olan Fransız golcü için nabız yokladığı iddia edildi.

#20
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Benzema'nın, Al-Ittihad'dan kesin olarak ayrılmayı planladığı ve Türkiye Ligi'ni seçenekleri arasına aldığı belirtildi.

#21
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Tam da bu noktada devreye giren Kanarya'nın, 36 yaşındaki forvetin maliyetini araştırdığı aktarıldı.

#22
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Sarı lacivertlilerin şartların oluşması durumunda tecrübeli santrforu 6 aylığına kiralamak istediği öne sürüldü.

#23
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

Yüksek maliyetleri bulunan Benzema'nın ise maddi olarak fedakarlık yapmayı kabul ettiği vurgulandı.

#24
Foto - Süper Lig devinde deprem yaşanır bu transferle! Böyle transfer görülmedi... Flaş gelişme!

A Spor'a göre; Transfere dair somut gelişmelerin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

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