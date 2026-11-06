Gram altın bir günde 200 lira arttı: Kritik ‘dip sinyali’ uyarısı geldi

Teknik görünümde ise 3.857 dolar seviyesi öne çıkıyor. WGC, bu seviyenin altının 2015'ten bu yana gerçekleştirdiği yükselişin yüzde 38,2'lik Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık geldiğini vurguladı. Kurum, söz konusu desteğin korunmasının önemli bir dip oluşumuna ilişkin işaretler ortaya koyduğunu belirtti. Ancak aşağı yönlü momentumun henüz sona ermediğine dikkat çekilerek, dip tahmini yapmak için erken olduğu da ifade edildi.