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ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2026 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Demirel, satış rakamalarını açıkladı.

#1
Foto - ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

ŞOK Marketler, 2026 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirketin, yılın ilk 9 ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,9 artırarak 270,1 milyar TL’lik satış gerçekleştirdiği kaydedildi. ŞOK Marketler’in mağaza sayısı 11 bin 199’a ulaştığı, 52 bini aşkın çalışanıyla istihdama katkı sağladığı kaydedildi.

#2
Foto - ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

ŞOK Marketler, müşterilerine daha modern, konforlu ve zengin bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla hayata geçirdiği ŞOK yeni mağaza konseptini yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Daha geniş satış alanı ve ürün portföyüyle öne çıkan mağazalarda, kafe ve yeme-içme alanlarının yanı sıra günlük taze fırın ürünleri ve hazır yemek seçenekleri de sunuluyor.

#3
Foto - ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

ŞOK Marketler, taze meyve-sebzede gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı Pestisit Analizi uygulamasını yeni ürün gruplarıyla genişletiyor. Şirket, yasal mevzuat kapsamında yürütülen kontrollere ek olarak tedarik platformlarında kurduğu kendi laboratuvarlarında gerçekleştirdiği pestisit analizleriyle tedarik zincirinde gıda güvenliğini güçlendiriyor. Domates ile başlayıp biber, portakal, mandalina ve sarımsakla genişleyen uygulama kapsamında, yılın üçüncü çeyreğinde üzüm ve lahana çeşitleri ile kırmızı soğan da analiz sürecine dahil edildi. Analiz sonuçları üreticilerle de paylaşılarak doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlanıyor. Müşteriler ise ürünlerde yer alan QR kodlar üzerinden analiz sonuçlarına ulaşabiliyor.

#4
Foto - ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

ŞOK Marketler, sadakat programı Win ile müşterilerine avantaj sağlamaya devam ediyor. Mağazalarda ve Cepte ŞOK üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilen Win kapsamında düzenlenen kampanyalarla müşterilere ek fırsatlar sunuluyor. Şirket, yıl boyunca hayata geçirdiği kampanyalarla temel ihtiyaçlardan farklı ürün kategorilerine uzanan geniş bir yelpazede müşterilerinin bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

#5
Foto - ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2026 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2026 yılının ilk dokuz ayında finansal performansımızı güçlü operasyonel yapımız ve müşteri deneyimini güçlendiren çalışmalarımızla destekleyerek büyümemizi sürdürdük. Yeni mağaza konsepti dönüşümümüze hız kesmeden devam ediyoruz. Böylece müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak, daha geniş ve zengin alışveriş alanları oluşturuyoruz. Büyümemizin merkezinde her daim müşterilerimizin ihtiyaçları yer alıyor. Win ile sunduğumuz avantajları ve kampanyalarımızı geliştirirken gıda güvenliği konusunda attığımız adımları da ileri taşıyoruz. Pestisit analizlerimizle tedarik süreçlerimizi daha yakından takip ederek doğru tarım uygulamalarını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımıza, dijital kanallarımıza ve operasyonel altyapımıza yatırım yaparak müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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