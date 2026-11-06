Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi
Dünyadaki üniversiteleri sıralayan dürt kurumdan biri olan CWTS Leiden Ranking, dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 22 üniversite girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyadaki üniversiteleri sıralayan dürt kurumdan biri olan CWTS Leiden Ranking, dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 22 üniversite girdi.
Dünya genelinde 1.618 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'den 50 üniversite yer aldı.
Bilimsel yayın hacmine göre 22 Türk üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girerken, yalnızca iki üniversite ilk 500'de yer buldu.
İŞTE TÜRKİYE'DEN İLK 1000'E GİREN 22 ÜNİVERSİTE VE DÜNYA SIRALAMALARI
22. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 997)
21. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 979)
20. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 975)
19. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 960)
18. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 937)
17. FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 918)
16. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 906)
15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 853)
14. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 843)
13. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 824)
12. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 814)
11. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 805)
10. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DÜNYA SIRASI: 745)
9. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 730)
8. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 679)
7. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 669)
6. EGE ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 603)
5. ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 589)
4. GAZİ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 573)
3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 551)
2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 375)
1. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 225)/ derleyen: haber7
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