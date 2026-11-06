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Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

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Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

Dünyadaki üniversiteleri sıralayan dürt kurumdan biri olan CWTS Leiden Ranking, dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı. Listeye Türkiye'den 22 üniversite girdi.

#1
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

Dünya genelinde 1.618 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'den 50 üniversite yer aldı.

#2
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

Bilimsel yayın hacmine göre 22 Türk üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girerken, yalnızca iki üniversite ilk 500'de yer buldu.

#3
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

İŞTE TÜRKİYE'DEN İLK 1000'E GİREN 22 ÜNİVERSİTE VE DÜNYA SIRALAMALARI

#4
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

22. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 997)

#5
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

21. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 979)

#6
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

20. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 975)

#7
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

19. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 960)

#8
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

18. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 937)

#9
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

17. FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 918)

#10
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

16. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 906)

#11
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 853)

#12
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

14. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 843)

#13
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

13. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 824)

#14
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

12. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 814)

#15
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

11. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 805)

#16
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

10. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DÜNYA SIRASI: 745)

#17
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

9. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 730)

#18
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

8. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 679)

#19
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

7. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 669)

#20
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

6. EGE ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 603)

#21
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

5. ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 589)

#22
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

4. GAZİ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 573)

#23
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

3. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 551)

#24
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 375)

#25
Foto - Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi

1. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (DÜNYA SIRASI: 225)/ derleyen: haber7

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