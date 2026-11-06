Bunlara iyilik yaramaz! Türkiye düşük fiyattan teklif etti: Yunanistan reddetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıkalamada Yunanistan ile işbirliği konusuyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıkalamada Yunanistan ile işbirliği konusuyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi.
ayraktar, Yunanistan ile enerjide işbirliğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Yunanistan ile işbirliğine gelince, memnuniyetle birlikte çalışırım. Neden olmasın? Daha geniş işbirliğinden söz ediyoruz. Size somut bir örnek vereyim. Avrupa, karbonsuzlaşma gündemini güçlü biçimde sürdüren belki de tek bölgesel topluluk.
Kıbrıs'ta neler olduğuna bakalım. Küçük ve güzel bir ada. Elektrik üretiminde fosil yakıtlara çok bağımlı ve başlıca sorunlardan biri fuel-oil kullanımı. Bunun için bazı projeler geliştirdik. Türkiye'den adaya elektrik vermeyi, deniz altından kablo döşemeyi planladık
Bayraktar, bu projeyle Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği Kıbrıs'a ulaştırarak adadaki fuel-oil santrallerinde elektrik üretimine son vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), konuyu Brüksel'e taşıdı. Türkiye'nin, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO-E) sistemiyle bağlantısı nedeniyle teknik olarak bu yeni enterkonneksiyona onay verilmesi gerekiyordu. Teknik bir mesele, kısa sürede siyasi bir konuya dönüştü. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin itirazlarının ardından ENTSO-E, bu bağlantının kurulmasına onay veremeyeceğini söyledi." diye konuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanına deniz altı elektrik bağlantısı üzerinden GKRY'ye elektrik satmak isteyen şirketlere kapasite tahsis etmeyi önerdiklerini ifade eden Bayraktar, bu sayede Ada'nın daha temiz ve düşük maliyetli elektriğe erişebileceğini, ancak teklifin siyasi nedenlerle kabul edilmediğini söyledi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'den Ada'ya doğal gaz boru hattı döşemeyi planladıklarını belirterek, bu sayede Ada'da daha temiz kaynaklarla elektrik üretilebileceğini ve uygun koşullarda güney kesimine de elektrik satılabileceğini dile getirdi.
Bayraktar, "Bu işbirliği, her iki ülkeye de fayda sağlayabilir. İleride Doğu Akdeniz'de biz ya da bir başkası doğal gaz bulursa, boru hattının ters akışla kullanılması da mümkün olabilir. Gaz Ada'ya, oradan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılabilir. Böylece mevcut tedarik güzergahlarına bir alternatif geliştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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