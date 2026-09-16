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Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

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Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Akdeniz'de Üç Adalar mevkisi, Marmara Denizi'nde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı alanlar, Karadeniz'de Türkeli (Rumeli) Feneri ile Anadolu Feneri'ni birleştiren hat ile güneyde Yeniköy Vapur İskelesi ve Çubuklu Kozaltı Burnu'nu birleştiren hat arasında kalan alanda, su ürünleri avcılığı yasaklandı. Gırgır ve ortasu trolüyle hamsi ve istavrit avcılığı Karadeniz'de 15 Eylül tarihi itibarıyla başlayacak, bütün kara sularda 1 Şubat-14 Şubat tarihlerinde her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yapılamayacak. Ayrıca 15 yaşını doldurmuş olanlar veli veya vasilerinin yazılı onayıyla "Amatör Balıkçılık Belgesi" alabilecek.

#1
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Bakanlığın 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Buna göre, Akdeniz'de Antalya'nın Kemer ilçesindeki Üç Adalar mevkisi, Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçeleri arasında bulunan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı alanlar, Karadeniz'de kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri ile Anadolu Feneri'ni birleştiren hat ile güneyde Yeniköy Vapur İskelesi ve Çubuklu Kozaltı Burnu'nu birleştiren hat arasında kalan alanda su ürünleri avcılığına yasak getirildi.

#3
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Karadeniz'de Zonguldak Alacaağzı Burnu, Bartın Amasra Tekke Burnu, Sinop İnceburun, Samsun Yakakent Çayağzı Burnu ile Ordu Ünye Taşkana Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan kara sularının 2 milin dışında, ortasu trolüyle su ürünleri avcılığı yapılabilecek. Karadeniz'de, 15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde Samsun Yakakent Çayağzı Burnu ile Ordu Ünye Taşkana Burnu arasında ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı 05.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

#4
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

AVLANMASI YASAK BALIK LİSTESİ GÜNCELLENDİ Avlanması yasak türler listesine Batman bantlı çöpçü balığı, beyaz deniz dalı, büyük beyaz köpekbalığı, camgöz, çivili köpekbalığı ve deniz alası türleri eklendi.

#5
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemilerinin, il-ilçe müdürlüklerinden avcılık "izin belgesini" alması zorunlu olacak.

#6
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Karadeniz'de Bulgaristan sınırı ile Zonguldak Baba Burnu arasında, ortasu trolüyle hamsi avcılığı 15.00-09.00 saatlerinde yapılacak. Ortasu trolü ağları, belirtilen saatler dışında hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamayacak. Bakanlık, stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzenleme yapabilecek.

#7
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Avlanabilir boyu 13 santimetreden 12 santimetreye düşürülen istavrit, her av sezonu için Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen kota miktarınca yakalanabilecek. Kota miktarının dolması durumunda, avcılık sona erecek. Kotanın avlanmayan miktarı, bir sonraki av sezonuna devredilemeyecek. Kota kapsamında avlanan istavritin, Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunlu olacak. Kotanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek. Avcılık yoluyla elde edilen istavritin balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi ve kullanılması yasaklanacak, ancak ilgili kanun çerçevesinde el konularak satışı yapılanlarda bu hüküm uygulanmayacak.

#8
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

BAZI BALIK TÜRLERİ AVCILIĞI TARİHLERİNDE DÜZENLEME Gırgır ve ortasu trolüyle hamsi ve istavrit avcılığı, Karadeniz'de 15 Eylül tarihi itibarıyla başlayacak. Uzatma ağı ve dip trolüyle kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il-ilçe müdürlüğünden "İzin Belgesi" alınacak.

#9
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Bütün kara sularda, 1 Şubat-14 Şubat tarihlerinde her türlü istihsal vasıtasıyla dil ve pisi avcılığı yapılamayacak.

#10
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki kara sularında ve bunlara bitişik uluslararası sularda 1 Temmuz-14 Mayıs tarihlerinde, diğer alanlarda 1 Temmuz-18 Mayıs tarihlerinde mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yasaklanacak.

#11
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Denizkestanesi avcılığı, 1 Mayıs-31 Ekim tarihlerinde yapılamayacak. İzmit Körfezi'nde Dil Burnu Feneri'ni Dil İskelesi Kababurnu'na birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, denizkestanesi avcılığı yasaklanacak.

#12
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat il sınırları içinde kalan bütün sularda, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde sazangiller avlanamayacak.

#13
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

GEMİ İZLEME CİHAZLARINI İŞLER VE ÇALIŞIR BULUNDURMA ZORUNLUĞUNDA SÜRE UZATIMI Algarna, manyat, dreç ve dalma yöntemiyle avcılık yapan balıkçı gemileri ile ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetinde bulunan gemilerin, 1 Eylül 2028 tarihinden itibaren Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarını işler ve çalışır vaziyette bulundurmaları zorunlu olacak.

#14
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 12 metre ve üzeri boydaki balıkçı gemilerinin sahiplerinin-donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre gemilerinde su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan gerçek kişileri, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kaydettirmeleri zorunlu olacak

#15
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

YÜZEN ADALARDA AMATÖR SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YASAKLANDI Ayrıca, 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#16
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Buna göre, 15 yaşını doldurmuş olanlar veli veya vasilerinin yazılı onayıyla "Amatör Balıkçılık Belgesi" alabilecek.

#17
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Balina köpek balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli endemik su ürünleri türlerinin avcılığı tamamen yasaklandı ve bu türler koruma altına alındı.

#18
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Bazı su ürünleri türlerinin avcılığına da asgari avlanılabilir boy uzunluğu getirildi.

#19
Foto - Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Öte yandan, karayla bağlantısı olmayan ve su yüzeyinde serbestçe hareket edebilen yüzen adalara çıkarak amatör amaçlı su ürünleri avcılığı da yasaklandı.

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