Su ürünleri avcılığında düzenleme yapıldı! İşte yeni sınırlamalar ve kurallar

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Akdeniz'de Üç Adalar mevkisi, Marmara Denizi'nde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı alanlar, Karadeniz'de Türkeli (Rumeli) Feneri ile Anadolu Feneri'ni birleştiren hat ile güneyde Yeniköy Vapur İskelesi ve Çubuklu Kozaltı Burnu'nu birleştiren hat arasında kalan alanda, su ürünleri avcılığı yasaklandı. Gırgır ve ortasu trolüyle hamsi ve istavrit avcılığı Karadeniz'de 15 Eylül tarihi itibarıyla başlayacak, bütün kara sularda 1 Şubat-14 Şubat tarihlerinde her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yapılamayacak. Ayrıca 15 yaşını doldurmuş olanlar veli veya vasilerinin yazılı onayıyla "Amatör Balıkçılık Belgesi" alabilecek.