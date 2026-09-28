SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

SPK'nın açıklamasında, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesiyle ilgili şu ifadelere de yer vermesi dikkat çekmişti: “6362 sayılı SPK’nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için 500 bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına '6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazine’ye ödenmesi gereken tutar' açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir.”