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Ekonomi
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SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

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SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

Finans piyasalarını sarsan dev fon vurgununda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye edilirken gözaltı ve tutuklama dalgası büyüyor. Aralarında ünlü isimler ve holding yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere SPK'dan adeta kaçış kapısı hatırlatması geldi. SPK, suçu işleyenlerin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için cepten indirdiği veya sebep olduğu haksız kazancın 2 mislini Hazine'ye ödemesi gerektiğini bildirdi.

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Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

Borsa ve fon piyasalarını sarsan kirli vurgunda sular durulmuyor! SPK ve savcılığın yürüttüğü dev operasyonda 131 fon tasfiye edilirken Destek Holding ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erdin Özel, Emre Tezmen ve Kerem Alkin gibi kritik isimlerin de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunan SPK, kanunun 107'nci maddesini hatırlatarak şüphelilere adeta rest çekti. Haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezadan kurtulmak veya indirim almak için elde ettikleri menfaatin en az 2 katını (500 bin TL'den az olmamak kaydıyla) 15 gün içinde Hazine'ye ödemeleri gerektiği ilan edildi.

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Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

SPK, fon soruşturmasıyla ilgili yaptığı suç duyurusu açıklamasında şüphelilerin etkin pişmanlıktan faydalanabilmesi için haksız elde edilen kazancın 2 mislinin ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Hatırlatılan uygulama, SPK Yasası'nın 107'nci maddesine dayanıyor. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye edilirken başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, gözaltı ve tutuklamalar da yapılıyor.

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Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

Bugün (28 Eylül) Destek Holding ve Özata Denizcilik yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken, yurt dışına çıktığı belirtilen 1 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

SPK HATIRLATTI: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül'de Özata Denizcilik hakkındaki inceleme sonucunda Erdin Özel, Emre Tezmen, Kerem Alkin gibi isimlerin de arasında olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiğini açıkladı.

#5
Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

SPK'nın açıklamasında, şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesiyle ilgili şu ifadelere de yer vermesi dikkat çekmişti: “6362 sayılı SPK’nın 107/1 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusu kararı alınan şahısların 6362 sayılı SPKn’nun 107/3 hükmü uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için 500 bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı parayı Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın e-tahsilat hesabına '6362 sayılı Kanunun 107/3 maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanma karşılığı Hazine’ye ödenmesi gereken tutar' açıklama notu ile ödemesi ve aynı süre içinde Kurulumuza ilgili belgelerin iletmesi gerekmektedir.”

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Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN 2 MİSLİ ÖDEME: Kamuoyunda dikkat çeken bu ifadede de belirtildiği gibi SPK Yasası'nın 107'nci maddesine göre; suçu işleyen kişinin, etkin pişmanlık ifadelerinden yararlanabilmesi için elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarını Hazine'ye ödemesi gerekiyor.

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Foto - SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!

SORUŞTURMA EVRESİNDE ÖDERSE YARIYA İNİYOR: İlgili maddeye göre, suçu işleyen kişi pişmanlık göstererek, 500 bin Türk Lirası’ndan az olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı Hazine’ye henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde hakkında cezaya hükmolunmuyor. Soruşturma evresinde ödediği takdirde verilecek ceza, yarısı oranında indiriliyor. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde ise verilecek ceza, üçte bir oranında indiriliyor.

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Yorumlar

B.paşalı

Hazine ve Maliye bakanı fon yolsuzluğunu neden görmek istemedi. Acaba kendi yakınlarına bu işin içindemi. Eğer yoksa bile fon hırsızlarına açık kapı bıraktığı için bir an önce istifa etmeli. İstifa etmese Sayın Cumhur başkanı onu görevinden almalı. Ülkemiz kalkınmaya çalışırken bu tür hırsızlıklara göz yumanlar cezasız kalamaz.
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