SPK'dan etkin pişmanlık hatırlatması: Vurgunun iki mislini ödeyen yırtacak!
Finans piyasalarını sarsan dev fon vurgununda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye edilirken gözaltı ve tutuklama dalgası büyüyor. Aralarında ünlü isimler ve holding yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere SPK'dan adeta kaçış kapısı hatırlatması geldi. SPK, suçu işleyenlerin etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için cepten indirdiği veya sebep olduğu haksız kazancın 2 mislini Hazine'ye ödemesi gerektiğini bildirdi.