Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

-Rakip güçlü olmasına rağmen takım maçta varlığını sürdürdü. Bazı karşılaşmalarda sadece sonuca değil, performansa, mücadele ruhuna, gol fırsatları yaratma yeteneğine ve zor anlarda gösterilen tepkiye de bakmak gerekir. Türkiye için şu anda bir futbol kimliği oluşturmak önemli. Sabır ve azim gerekiyor. "Montella’nın çalışmalarına ne diyorsunuz?" -Onu çok iyi tanıyorum ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kariyerini takip ettim. Futbolu anlayan, maçı iyi okuyan ve kendine özgü fikirleri olan bir teknik direktör. Dünya Kupası’ndan sonra Vincenzo ile devam etme kararı, Federasyon’un ona duyduğu güvenin ve yaptığı çalışmanın bir sonucudur. Ben her zaman istikrarı savunmuşumdur, çünkü bir takımın belirli bir oyun stilini bulması zaman alır. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi’nde olduğumuzu düşünürsek, hem o hem de takım övgüyü hak ediyor.