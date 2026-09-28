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Spor
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Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

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Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

Fatih Terim, Türkiye–İtalya maçı öncesinde Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Terim, İtalya ile oynarken milli takımın cesur olması gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

A Milli Futbol Takımı bugün İtalya ile karşı karşıya gelecekç Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim Türkiye–İtalya maçı öncesinde Gazzetta dello Sport’a açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle: -Çok önemli bir maç çünkü hem İtalya hem de Türkiye’nin galibiyete ihtiyacı var. Milli takımınızın ne kadar zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz, ancak bu, Türkiye için de Dünya Kupası’nın ardından yeniden başlangıç yapmak için iyi bir fırsat.

#3
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

-Onların yokluğu hissedilecek çünkü ikisi de kaliteli oyuncular. Ancak Türkiye kadrosunda Arda Güler gibi olağanüstü bir yetenek ve çok gelecek vaat eden bir oyuncu olan Can Uzun da var. Bu tür maçlar, sorumluluk üstlenmek için birer fırsattır.

#4
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

"Türkiye’den ne bekliyorsunuz?" -En önemlisi, göstereceğimiz karakter olacak. İtalya ile oynarken cesur ve akıllı olmak gerekir: En ufak bir hatadan bile yararlanacak deneyime sahip bir rakiple karşı karşıya geliyorsunuz.

#5
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

-Potansiyelimize her zaman inandım çünkü bu ülke, en üst düzeyde oyuncular yetiştirebilecek bir futbol kültürüne ve yetenek havuzuna sahip. Ancak sonuç almak için istikrar, disiplin ve doğru zihniyet gerekiyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalar, güçlü ve zayıf yanları ortaya koyar, ama aynı zamanda iyileştirilmesi gereken alanları da gösterir. Önemli olan ders çıkarmaktır.

#6
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

-Rakip güçlü olmasına rağmen takım maçta varlığını sürdürdü. Bazı karşılaşmalarda sadece sonuca değil, performansa, mücadele ruhuna, gol fırsatları yaratma yeteneğine ve zor anlarda gösterilen tepkiye de bakmak gerekir. Türkiye için şu anda bir futbol kimliği oluşturmak önemli. Sabır ve azim gerekiyor. "Montella’nın çalışmalarına ne diyorsunuz?" -Onu çok iyi tanıyorum ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kariyerini takip ettim. Futbolu anlayan, maçı iyi okuyan ve kendine özgü fikirleri olan bir teknik direktör. Dünya Kupası’ndan sonra Vincenzo ile devam etme kararı, Federasyon’un ona duyduğu güvenin ve yaptığı çalışmanın bir sonucudur. Ben her zaman istikrarı savunmuşumdur, çünkü bir takımın belirli bir oyun stilini bulması zaman alır. Birkaç yıl önce Uluslar C Ligi’nde olduğumuzu düşünürsek, hem o hem de takım övgüyü hak ediyor.

#7
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

"İtalya’nın üst üste üç Dünya Kupası’nda yer almayacağını bekliyor muydunuz?" -Açıkçası hayır, çünkü İtalya pek çok zafer kazandı ve futbol tarihinde iz bıraktı. Tek bir turnuvada bile yer almamanız büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı; üst üste üç kez yer almamak ise çok ciddi bir değerlendirme gerektiriyor. Son yıllarda İtalya, Euro 21’i kazandı, Atalanta Avrupa Ligi’ni, Roma ise Konferans Ligi’ni kazandı. Ayrıca Fiorentina, Konferans Ligi finalinde yer aldı, Napoli gerçek anlamda bir futbol felsefesi okulu oluşturdu ve Inter, Şampiyonlar Ligi finaline iki kez ulaştı. Dolayısıyla, futbol hareketinizin potansiyeli hâlâ çok büyük. Bununla birlikte, birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor: altyapıların gelişimi, gençlere sunulan fırsatlar, kulüplerin transfer politikaları... İtalya, taktiksel açıdan her zaman temel bir okul olmuştur, ancak futbol sürekli evrim geçirmektedir ve günümüzde sadece taktik, defansif organizasyon veya geçmiş başarılarla ayakta kalmak mümkün değildir. Her yönüyle gelişime ihtiyaç vardır. Yeniden yapılanma için zamana ve uygun bir plana ihtiyacınız var. Çünkü mesele sadece Dünya Kupası’na katılmak değil, İtalyan futbolunun kimliğini ve rekabet gücünü yeniden kazanmasını sağlamaktır.

#8
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

"Mancini, yeniden başlangıç için doğru kişi mi?" -O çok önemli bir teknik direktör ve İtalya'yı Avrupa Şampiyonası zaferine taşıdığını unutmamalıyız. O İtalya takımının sergilediği futbol, oyuncuların kendine güveni ve elde ettikleri yenilmezlik serisi gerçekten dikkat çekiciydi. Elbette, onun geri dönüşü tüm sorunları çözmek için yeterli değil. Önünde büyük bir sorumluluk var, ama başarılı olmak için gerekli deneyime de sahip.

#9
Foto - Beklenmedik zorluk çıkartabilirler: Maça saatler kala Fatih Terim'den İtalya uyarısı

"En çok hangi İtalya Milli Takımı oyuncularını beğeniyorsunuz?" -Donnarumma bir şampiyon ve bir ikon. Ayrıca, oyun kurma aşamasında çok güvenebileceğiniz bir sol bek olan Calafiori’yi, Barella ve Tonali gibi iki orta saha oyuncusunu, sol kanat pozisyonunda en iyilerden biri olan Dimarco’yu ve genç yetenek Pio Esposito’yu da beğeniyorum.

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Yorumlar

Burhan

Bi düşmedin Türk futbolunun yakasından be, ne hırsmış arkadaş
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