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Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

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Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

Almanya’nın kalbi Berlin’de sandıkları patlatıp Eyalet Meclisi seçimlerini yüzde 25,7 oy oranıyla zaferle tamamlayan Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp, siyonist çeteleri ve Alman siyasetçileri panikletti. Zaferi sindiremeyen Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ZDF canlı yayınında Eralp'e utanmadan "antisemit" iftirası attı. Başbakanlığa koşan Eralp’in zaferini lekelemeye kalkan ırkçı kafaya yanıt gecikmedi; skandal sözler yargıya taşındı.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

Berlin'de sandıkları altüst ederek oy patlaması yapan ve Eyalet Başbakanlığı koltuğuna yürüyen Türk kökenli Elif Eralp'in tarihi başarısı, Alman siyasetindeki İslam düşmanı ve siyonist sevdalısı çevrelerin kimyasını bozdu! Seçimde hezimete uğrayan Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, canlı yayında seviyesizliğin dibine vurarak Türk siyasetçi Elif Eralp'e açıkça "antisemit" iftirası attı.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

Almanya'nın İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Berlin'deki seçimden zaferle çıkan Türk siyasetçi Elif Eralp'i hedef aldı. Dobrindt ZDF'deki “Maybrit Illner” programında Eralp'in antisemit (Yahudi düşmanı) olduğunu iddia etti. Sol Partili (Die Linke) Elif Eralp ve partisinin eyalet teşkilatı, Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu. Berlin'deki seçimde üyesi olduğu Sol Parti birinci olan Eralp Yahudi lobisini panikletmişti. Elif Eralp ve partisinin Berlin teşkilatı, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

SOL PARTİ'DEN ANTİSEMİT İFTİRASINA SUÇ DUYURUSU: Eralp'in avukatı Jasper Prigge basına yaptığı açıklamada, suç duyurusunun gerekçesini Dobrindt'in, ZDF televizyonunda yayımlanan programda Eralp'i Yahudi karşıtı (antisemit) olarak nitelendiren bir ifadeyi benimsemesi olarak gösterdi. Prigge, söz konusu ifadenin Alman Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "hakaret" suçlarını oluşturduğunu ifade etti.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

CANLI YAYINDA ANTİSEMİT İFTİRASI: 24 Eylül'de yayımlanan programda Dobrindt ile Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Heidi Reichinnek arasında yaşanan tartışma sırasında araya giren programın sunucusu Maybrit Illner, Eralp hakkında konuşurken dil sürçmesiyle "Elif Eralp, kendisinin antisemit olduğunu söylüyor" ifadesini kullandıktan hemen sonra sözlerini düzelterek "O antisemit değil." dedi.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

Ancak bunun üzerine Dobrindt'in "Hayır, öyle" şeklinde karşılık verdi. Reichinnek, Dobrindt'in sözlerine sert tepki göstererek bunu "gerçekten son derece iğrenç" olarak nitelendirdi. Eralp'in avukatı Prigge, Dobrindt'in program sunucusunun dil sürçmesini kendi görüşüymüş gibi benimsediğini, Dobrindt'in Eralp'in antisemit olduğu yönünde yanlış bir olgusal iddiada bulunduğuna işaret ederek, bunun iftira ve hakaret kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Suç duyurusunda, Eralp'in antisemit olarak nitelendirilmesinin siyasi faaliyetleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği, bu tür bir ifadenin onun siyasi itibarına zarar verebileceği ve Berlin'de hükümet kurulması sürecini etkileyebileceği kaydedildi.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

ERALP'İN SEÇİM BAŞARISI: Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti, 20 Eylül'de Berlin'de yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde yüzde 25,7 oy oranı ile birinci parti olmuştu.

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Foto - Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira

Eralp, seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile üçlü koalisyon kurarak Berlin'in eyalet başbakanı ve belediye başkanı olmayı hedefliyor.

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Yorumlar

M Salih

Acaba İçişleri bakanı yahudimi ki , Almanya dan önce Siyonistlerin telaşına düşüyor, çünkü her yerde gizli Yahudiler varda ,yoksa başarıyı hazım edemedip bir faul yapıyor ,ileriye dönük, benim kanaatim batıda yok denecek kadar hak hukuk ve demokrasi ile adalet yok menfaat lerine dokununca, iftira ve karalama kampanyası ,bilgelikleri olu verir ve ısı hal ederler kendilerince
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