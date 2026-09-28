Elif Eralp’in zaferini hazmedemediler! Türk düşmanı Alman Bakan’dan çirkin iftira
Almanya’nın kalbi Berlin’de sandıkları patlatıp Eyalet Meclisi seçimlerini yüzde 25,7 oy oranıyla zaferle tamamlayan Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp, siyonist çeteleri ve Alman siyasetçileri panikletti. Zaferi sindiremeyen Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ZDF canlı yayınında Eralp'e utanmadan "antisemit" iftirası attı. Başbakanlığa koşan Eralp’in zaferini lekelemeye kalkan ırkçı kafaya yanıt gecikmedi; skandal sözler yargıya taşındı.