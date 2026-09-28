Yazıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Neşteri vurun, millet arkanızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan çağrıda bulunan Yazıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanım; acımayın, neşteri vurun. Hukuk içerisinde kangrenleşmiş ne varsa temizleyin. Milletin hakkını yiyen, milletin adını kullanarak kendi çıkarının peşinden koşan kim varsa ortaya çıkarılsın. Devletin içerisinde milletin iradesine zarar veren hiçbir yapıya müsaade edilmesin.” “BU MİLLET ZOR ZAMANDA DEVLETİNİN YANINDA DURDU” Türk milletinin tarih boyunca devletinin yanında olduğunu vurgulayan Yazıcı, Millî Mücadele dönemindeki Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlattı. Yazıcı, “Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde millet, elindeki imkânları devletinin ve ordusunun hizmetine verdi. Tekâlif-i Milliye emirleri bunun en güçlü örneklerinden biridir. Milletimiz elindeki son imkânı dahi vatanın bağımsızlığı için paylaşmıştır” dedi. 15 Temmuz gecesinin de Türk milletinin devletine sahip çıkma iradesinin en yakın örneklerinden biri olduğunu belirten Yazıcı, “15 Temmuz gecesi milletimiz devletini sokaktan alıp yeniden yerine koymuştur. Tankların karşısına çıkan, meydanları dolduran bu millet, söz konusu vatan olduğunda hiçbir hesabı kendi canından üstün görmediğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı. “MİLLETİN ADINI KULLANANLAR HESAP VERECEKTİR” Milletin adını kullanarak siyaset yapan veya milletin güvenini kendi çıkarları için kullananların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Yazıcı, Türk milletinin vefalı olduğu kadar feraset sahibi de olduğunu söyledi. Yazıcı, “Milleti kullanarak, millete iyi görünerek siyaset yapanlar; milletin hakkını yiyenler şunu bilmelidir: Bu millet kimin gerçekten millet için çalıştığını, kimin ise milletin adını kendi çıkarları için kullandığını bilir. Milletin hakkı millete aittir. Hukukun önünde herkes eşittir” dedi. “TÜRK MİLLETİ ORDU-MİLLET GELENEĞİNDEN GELİYOR” Türk milletinin tarih boyunca “ordu-millet” anlayışı içerisinde hareket ettiğini ifade eden Yazıcı, Türkiye'nin güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurguladı. “Biz sıradan bir devlet geleneğinin mirasçıları değiliz” diyen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk devlet geleneği, asırlar boyunca oluşmuş büyük bir devlet tecrübesinin üzerinde yükselmiştir. Hunlardan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu büyük devlet geleneğinde devlet ile millet birbirinden ayrı düşünülemez.” “2200 YILLIK DEVLET AKLI BUGÜN DE YAŞIYOR” Türk milletinin yaklaşık 2200 yıllık devlet geleneğine sahip olduğunu ifade eden Yazıcı, devletin büyüklüğünün sadece ekonomik veya askerî güçle ölçülemeyeceğini belirtti. Yazıcı, “Devletin asıl büyüklüğü adaletinde, kurumlarının gücünde ve milletinin devletine duyduğu güvende ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında 2200 yıllık devlet aklı, asırlara yayılan devlet tecrübesi ve zor zamanlarda defalarca ayağa kalkmış büyük bir millet vardır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet kurumlarına sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Yazıcı, “Aziz milletimiz devletine sahip çıkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalıdır. Biz inanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin desteğiyle devletin içerisinde milletin iradesine, hukuk düzenine ve kamu vicdanına zarar veren kim varsa hukuk çerçevesinde üzerine gidecektir” diye konuştu. Yazıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Türk milleti derindir, Türk devleti büyüktür. Bu devlet, dün nasıl en zor günlerde ayakta kaldıysa bugün de kendi hukukunu, kendi kurumlarını ve kendi milletinin hakkını koruyacak güçtedir. Devlet milletindir, millet devletindir. Milletin hakkına uzanan hiçbir el, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukundan daha güçlü değildir.”