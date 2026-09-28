Akran arabuluculuğu ders programlarında değişikliğin ayak sesleri: Sebebi siz de olabilirsiniz... Çözüm önerisi

AKRANDER kurucu üyesi avukat Nur Özden’den dikkat çeken bir öneri geldi: “Şiddet oluşmadan, kuluçka döneminde müdahale etmeliyiz. Akran arabuluculuğu ders programlarında yer almalı; öğrenciler, öğretmenler ve veliler bu sistemi birlikte öğrenmeli.” Manisa Turgutlu’da 11 öğrencinin yaralandığı, kamuoyunda büyük tepki toplayan şiddet olayının hukuki ve idari süreçleri devam ederken, uzmanlar okullarda kriz anından çok önce devreye girmesi gereken koruyucu ve önleyici mekanizmalara dikkat çekiyor. Bu mekanizmaların başında “Akran Arabuluculuğu” geliyor. Akran Arabulucuğu modelini, okul iklimine etkilerini ve Manisa’dakine benzer olayların önüne geçmek için atılması gereken adımları AKRANDER kurucu üyesi, Akran Arabuluculuk eğitmeni arabulucu-avukat Nur Özden ile konuştum. KULUÇKA DÖNEMİNE DİKKAT * Kahramanmaraş’taki okul baskını ve Manisa’daki saldırıdan sonra yapılan düzenlemeler yeterli oldu mu? Çocuklarımızın güvenliği için alınan her önlem elbette önemli. Ancak sadece olay olduktan sonra devreye giren mekanizmalarla sorunu çözmek mümkün değil. Asıl üzerinde durmamız gereken soru şu: Şiddet ortaya çıkmadan önce ne yapıyoruz? Çünkü şiddetin bir “kuluçka dönemi” var. Çocuk kendisini ifade edemiyor olabilir. Bir arkadaşına öfkeli olabilir. Dışlanmış hissedebilir. Bir çatışma büyüyor olabilir. Biz o dönemde çocuğa ulaşabilirsek, belki de olay çok daha ileri bir noktaya gelmeden müdahale edebiliriz. * “Akran Arabuluculuğu” sistemi tam olarak nedir? Çocukların, gençlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, eğitilmiş akranlarının rehberliğinde kavga etmeden konuşarak çözmesi. Yani araya ne bir öğretmen ne bir disiplin kurulu ne de veli giriyor. Kavgalı çocuklar tarafsız müzakere konusunda eğitilmiş arabulucu arkadaşlarıyla konuşuyor ve kendi aralarında bir çözüme ulaşmaya çalışıyorlar. Gençler başları sıkıştığında veya canları bir şeye sıkıldığında ilk kime koşar? Elbette arkadaşına. Çünkü gençler bir yetişkinle konuşurken gardını alır, ceza almaktan korktuğu için konuyu olduğu gibi anlatmayabilir veya susar. Ama karşısında kendi yaşında, kendi dilinden konuşan birini gördüğünde kaygılarını bir tarafa bırakabilir. Biz, bu doğal dinamiği profesyonel bir beceriye dönüştürmeye çalışıyoruz. CEZALANDIRMA SİSTEM DIŞINA İTER * Elinde silah olan biriyle arabuluculuk yapılabilir mi?