Akran arabuluculuğu ders programlarında değişikliğin ayak sesleri: Sebebi siz de olabilirsiniz... Çözüm önerisi

Elinde silah olan biriyle tabii ki arabuluculuk yapılamaz. Burada devreye yasal sistemler girer. Ama o silaha gelmeden önceki dönemde yapılacak öyle çok iş var ki. Çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini ifade etmeye, anlamaya ve anlaşılmaya ihtiyaçları var. Bunu sağlayabilmek için okul iklimine arabuluculuk ruhunu yerleştirmemiz gerekiyor. Ceza yöntemleriyle bu sorunları aşamayız. Cezalandırmak çocuğu sistemin dışına iter, arabuluculuk ise çocuğu iletişimin merkezine çeker. * Akran arabuluculuğu eğitiminde çocuklara ne öğretiliyor? En basit ifadesiyle “kendini konuşarak ifade etmeyi” ve “karşısındakini dinlemeyi” öğreniyor. Eğitimde çocuklara çatışmanın, uyuşmazlığın doğal bir yaşam olayı olduğunu anlatıyoruz. İletişim yollarını, öfkelerini nasıl kontrol edebileceklerini, nasıl sakince müzakere edebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Akran Arabuluculuk eğitimine katılan çocuklar arasında okulun baskın karakterli çocukları olabiliyor, bu çocukların çok başarılı uygulamalar yaptığını ve dönüştüğünü görüyoruz. * Anne babalara neler önerebilirsiniz? Çocuklarının anbean büyüdüğünü, farklılaştığını, içine kapandığını gözden kaçırmasınlar; onları tanımaya devam etsinler. Çocuklarıyla gündelik olayları konuşmaya zaman ayırmaları bile yeterli olabilir. Yani sadece dersleri, notları, sınavları sorma dışında. Anne babasıyla rahatça bağ kurabilen, birlikte bir şeyler yapabilen çocuklar öfkeleriyle daha rahat başa çıkabiliyor. OKULLARDA OKUTULMALI! * Milli Eğitim politikalarımıza ne ekleyebiliriz? Okullarımızda Akran Arabuluculuk sistemini yaygınlaştırmak ilk adım olabilir. Bunun için ders programları oluşturulurken çocukların derslerden geri kalmayacakları şekilde bu eğitimi almaları sağlanmalı. İkinci adım, okuldaki tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin okulda uygulanan arabuluculuk sistemini tanımalarına yönelik etkinlikler yapılması yararlı olur. Tabii ki velilerin bu programla tanıştırılması, etkiyi sağlam ve kalıcı hale getirecektir. * AKRANDER olarak bu konuda ne yapıyorsunuz? Biz, Milli Eğitim il ve ilçe müdürlükleri ile bağlantılı olarak ilk, orta ve lise seviyesinde Akran Arabuluculuk eğitimleri veriyoruz. Derneğimiz avukat arabulucu, psikolog ve psikolojik danışma/rehberlik alanında çalışan profesyonellerden oluşuyor. Profesyonel dediğime bakmayın, akran arabuluculuk eğitimlerinde hepimiz amatör ruhla ve gönüllü çalışıyoruz. Bu yol derneğimizin bütün üyeleri için bir sosyal sorumluluk projesi. Çocuklarımız okullarda barış sağlamayı öğrenirlerse yetişkin olduklarında memlekette de barışı koruyacaklarına inanıyoruz.