İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!
Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması’nın (TGSS) “Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” araştırması, toplumun inanç ve ibadet alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. Allah’a inananların oranı yüzde 94 çıkarken, namaz kılma sıklığında bölgeler arasındaki fark dikkat çekti. Seküler yaşam biçiminin arttığı bölgelerde namaz kılma oranının düştüğü tespit edilen araştırmada en düşük oran Ege’de, en yüksek oran ise Kuzeydoğu Anadolu’da ölçüldü.