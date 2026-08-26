İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Yapılan araştırmalara ve anketlere göre Türkiye’de namaz kılma oranı beklenen çok daha düşük çıkıyor. Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS)'nin 'Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık' çalışması, inanç ve dindarlık konusunda merak edilen birçok soruya cevap vermesiyle bir kez daha gündemde.