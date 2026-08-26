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İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

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İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması’nın (TGSS) “Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” araştırması, toplumun inanç ve ibadet alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. Allah’a inananların oranı yüzde 94 çıkarken, namaz kılma sıklığında bölgeler arasındaki fark dikkat çekti. Seküler yaşam biçiminin arttığı bölgelerde namaz kılma oranının düştüğü tespit edilen araştırmada en düşük oran Ege’de, en yüksek oran ise Kuzeydoğu Anadolu’da ölçüldü.

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Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Yapılan araştırmalara ve anketlere göre Türkiye’de namaz kılma oranı beklenen çok daha düşük çıkıyor. Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS)'nin 'Verilerle Türkiye’de İnanç ve Dindarlık' çalışması, inanç ve dindarlık konusunda merak edilen birçok soruya cevap vermesiyle bir kez daha gündemde.

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Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Araştırma, Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS) kapsamında, Zübeyir Nişancı ve Hüseyin Sağlam tarafından hazırlandı. İSAR Yayınları tarafından yayınlanan araştırma, Türkiye’de dini hayatın güçlü ancak çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

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Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 94’ü Allah’a inandığını belirtirken aynı oranda kişi, Allah’ın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Buna karşılık ateizm ve deizm gibi inançsızlık eğilimleri yüzde 4 seviyesinde kaldı.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, inanç ile ibadet arasındaki fark oldu. Toplumun yüzde 94’ü Allah’a inanmasına rağmen, beş vakit namazı düzenli kılanların oranı yüzde 40’ta kalıyor. Hiç namaz kılmayan ya da nadiren kılanların oranı ise yüzde 36.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Dini pratikler coğrafyaya göre de ciddi farklılıklar gösteriyor. Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hem inanç hem ibadet düzeyinde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde daha düşük oranlar görülüyor.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Araştırma sonuçlarına göre, beş vakit namaz kılma ve ibadet etme sıklığının en düşük olduğu bölge Ege oldu. Ege Bölgesi, ibadet sıklığı endeksinde 2,56'lık puanla son sırada yer aldı.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Buna karşılık, dini hassasiyetlerin ve ibadet sıklığının en yüksek seviyede ölçüldüğü yer ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bölge, 4,10'luk puanla Türkiye genelinde ilk sırada yer alarak dikkat çekti.

#8
Foto - İşte Türkiye'nin namaz haritası: Sekülerlik arttıkça oran düşüyor!

Anket sonucuyla, Batı bölgelerinde seküler yaşam biçimi ve kentsel dinamikler ibadet sıklığı oranlarına yansırken, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde geleneksel yapının ve toplumsal bağların korunması, dini pratiklerin daha yoğun yaşanmasını sağlıyor.

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