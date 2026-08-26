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Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Yunan Kathimerini, 1,9 milyar avroluk GSI kablo projesiyle ilgili çarpıcı bir analize imza attı. Analizde Türk onayı şartı gündeme getirildi.

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Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’ı birbirine bağlamayı hedefleyen GSI denizaltı elektrik kablosu projesini, Atina-Paris hattındaki işbirliğini ve Yunan kanadından gelen kararlılık mesajlarını mercek altına aldı. Kathimerini'nin haberine göre Türk yetkililer gelişmeleri analiz ederken, Atina'nın alacağı kararlara bağlı olarak verilebilecek olası karşılıklar üzerinde de hazırlık yapıyor.

#2
Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Türk kaynaklar Kathimerini'ye yaptıkları açıklamada, Ankara'nın denizaltı kablo projelerine veya uluslararası bağlantı altyapısına karşı olmadığını belirtti. Kaynaklar, araştırma veya kablo döşeme faaliyetlerinin Türkiye'nin egemen hak ve yetki iddiasında bulunduğu deniz alanlarında planlanması halinde, çalışmalara başlanmadan önce ilgili gemilerin bayrak devletinin diplomatik kanallar aracılığıyla Türkiye ile iletişime geçmesi gerektiğini söyledi. Türk kaynaklar, bu yaklaşımın uluslararası hukuk ve devlet uygulamalarıyla uyumlu olduğunu savundu.

#3
Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Ankara, bu tutumuyla bölgede planlanan hiçbir enerji projesinin Türkiye'nin onayı olmadan ilerlememesi gerektiğine ilişkin pozisyonunu fiilen yeniden ortaya koyuyor. Türkiye, tek taraflı olarak egemen hak ilan ettiği bölgelerde yürütülecek faaliyetler hakkında kendisine bilgi verilmesi gerektiğini savunuyor.

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Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Bu yaklaşım, Türkiye'nin Temmuz 2024'teki tutumunu da hatırlatıyor. Ankara, o dönemde Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı projesi kapsamında İtalyan gemisi Ievoli Relume tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sırasında uluslararası sulara savaş gemileri göndermişti.

#5
Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Türk yetkililer, Yunanistan'ın Ankara'nın "işbirliğine dayalı yaklaşım" olarak nitelendirdiği yöntemi benimseyip benimsemeyeceğini veya koordinasyon sağlamadan araştırma ve kablo döşeme çalışmalarına başlayıp başlamayacağını görmek için bekliyor.

#6
Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Öte yandan analistler, GSI projesi kapsamında gemilerin önceden koordinasyon sağlanmadan bölgeye gelmesi halinde Türkiye'nin yeniden tepki gösterebileceğini belirtti.

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Foto - Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

KAYNAK: GAZETE OKSİJEN

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Yorumlar

Neron11

Türkiye asla bu projeye izin vermemeli, bunca düşmanlığa karşı bizde gerekeni yapmalıyız,bizim iznimiz olmadan hiçbir projenin hayata gecemiyecegi gerçeğini tüm dünya bilmelidir

Sassas

Bence türkiye hiçbir şekilde müsade etmemeli bunlara yüz verdikçe azıyor çünkü bu filim birgünkopacak biran önce gerekeni yapalım
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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