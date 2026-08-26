Kathimerini 1,9 milyar avroluk projede Türkiye gerçeğini itiraf etti: Ankara onaylamazsa hayal olacak

Türk kaynaklar Kathimerini'ye yaptıkları açıklamada, Ankara'nın denizaltı kablo projelerine veya uluslararası bağlantı altyapısına karşı olmadığını belirtti. Kaynaklar, araştırma veya kablo döşeme faaliyetlerinin Türkiye'nin egemen hak ve yetki iddiasında bulunduğu deniz alanlarında planlanması halinde, çalışmalara başlanmadan önce ilgili gemilerin bayrak devletinin diplomatik kanallar aracılığıyla Türkiye ile iletişime geçmesi gerektiğini söyledi. Türk kaynaklar, bu yaklaşımın uluslararası hukuk ve devlet uygulamalarıyla uyumlu olduğunu savundu.