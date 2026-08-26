Ev hanımları için emeklilik fırsatı!
Ev hanımlarının emeklilik beklentisi sürerken, çalışmayan veya çalışma hayatına ara veren kadınların isteğe bağlı sigorta yoluyla emekli olabilmesi yeniden gündeme geldi. Mevcut sistemde şartları sağlayan kadınlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'a yöneltilen, 2010 ile 2016 yılları arasında sigortalı olarak çalışan, öncesinde de kısa süreli sigortalılığı bulunan ve sonrasında çalışmayan bir ev hanımının emeklilik sorusu bu konuya ilişkin önemli ayrıntıları gündeme getirdi.