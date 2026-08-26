  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yumurtalarından çıktılar! Yavru kaplumbağalar Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda ani geri çekilme olacak mı? ÖSYM sıcak gelişmeyi duyurdu: Sonuçlar yeniden hesaplanacak Oosterwolde transferinde sağlık engeli çıktı! Roma yeni teklif yaptı CHP mi, Yeni Parti mi derken… Mansur Yavaş son kararını verdi! Takla atan araçtan çıkarıldı Kedi yüzünden yoldan çıkıp bahçeye uçtu Maaşı tam 350 bin lira: O meslek gurubuna büyük talep var!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

Ev hanımlarının emeklilik beklentisi sürerken, çalışmayan veya çalışma hayatına ara veren kadınların isteğe bağlı sigorta yoluyla emekli olabilmesi yeniden gündeme geldi. Mevcut sistemde şartları sağlayan kadınlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'a yöneltilen, 2010 ile 2016 yılları arasında sigortalı olarak çalışan, öncesinde de kısa süreli sigortalılığı bulunan ve sonrasında çalışmayan bir ev hanımının emeklilik sorusu bu konuya ilişkin önemli ayrıntıları gündeme getirdi.

#1
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI? Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışmalar 2024 yılından bu yana gündemde bulunuyor. Bu kapsamda aktif sigortası ve sosyal güvencesi bulunmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden sosyal güvenlik kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Ancak konuya ilişkin henüz yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Yeni düzenlemenin ne zaman gündeme geleceği konusunda da kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

#2
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

EV HANIMLARI BUGÜN DE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİYOR Mevcut sistemde ev hanımları, isteğe bağlı sigorta yaptırarak sosyal güvenlik sistemine dahil olabiliyor. Çalışmaya ara veren veya prim gün sayısı eksik olan kişiler de isteğe bağlı sigortalı olarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde bu kişiler emeklilik hakkı kazanarak emekli aylığı alabiliyor.

#3
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR? İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin SGK'nın isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurması gerekiyor. Bildirgenin doldurulmasının ardından ikamet edilen yerdeki SGK merkezine veya il müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. SGK'nın başvuruyu kabul etmesiyle birlikte isteğe bağlı sigortalılık başlıyor. Daha önce isteğe bağlı sigortalı olup sistemden çıkan kişiler de yeniden başvuru yapabiliyor. Bunun için SGK'ya sigortalılığın yeniden başlatılması talebini içeren dilekçeyle başvurulması yeterli oluyor.

#4
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAĞ-KUR KAPSAMINDA SAYILIYOR İsteğe bağlı sigortalı olanlar Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor ve Bağ-Kur'lular için geçerli olan emeklilik şartlarına tabi oluyor. Mevcut sistemde isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyenler için 9000 gün prim ödeme şartı bulunuyor. Verilen yanıta göre bu kapsamda 25 yıl prim ödenmesi ve 65 yaşın tamamlanması halinde emeklilik mümkün olabiliyor.

#5
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

PRİM TUTARINI SİGORTALI BELİRLİYOR İsteğe bağlı sigortalılar ödeyecekleri prim tutarını belirli sınırlar içerisinde kendileri seçebiliyor. Prim, belirlenen kazanç tutarının yüzde 33'ü üzerinden hesaplanıyor. Ödenecek prim tutarı asgari ücretin yüzde 33'ünden başlayarak asgari ücretin 9 katının yüzde 33'üne kadar çıkabiliyor. 2026 yılı için verilen bilgilere göre brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. Buna göre isteğe bağlı sigortada aylık en düşük prim 10 bin 899 lira, en yüksek prim ise yaklaşık 98 bin lira seviyesinde bulunuyor. Ödenecek prim tutarı yükseldikçe emeklilikte bağlanacak aylığın da daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

#6
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR? İsteğe bağlı sigortadan yalnızca ev hanımları yararlanmıyor. SSK, Bağ-Kur veya başka bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmasını gerektirecek şekilde çalışmayan kişiler de isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Ayrıca sigortalı olarak çalışmasına rağmen bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışan kişiler de belirli şartları taşımaları halinde isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılık için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

#7
Foto - Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SAĞLIK HAKKI DA SAĞLIYOR İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler genel sağlık sigortası sistemine de dahil oluyor. Böylece gerekli şartların yerine getirilmesi halinde devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ev hanımlarının emekliliğine ilişkin yeni bir düzenleme henüz yürürlüğe girmiş olmasa da mevcut sistem, çalışmayan veya prim gün sayısı eksik olan kişilere isteğe bağlı sigorta yoluyla sosyal güvenlik sistemine dahil olma imkanı sunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AİHM'in Osman Kavala kararına sert tepki: Haddinizi bilin!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AİHM'in Osman Kavala hakkında açıkladığı karar ile AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un karara..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu.
37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme
Gündem

37 klasör dolusu mali belge ele geçirildi! Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Antalya’da düzenlenen operasyonda, örgütün para trafiği ve mali bağlantıların..
İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: "Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı"
Gündem

İmamoğlu davasında Ertan Yıldız savunma yaptı: “Kaynak yaratmak için kurulan bir yapı vardı”

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 69’uncu duruşmasında savunma yapan eski İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Er..
Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu! Milyarlarca liralık operasyon: 68 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 68 şüph..
Terör örgütü SDG kendini feshetti
Gündem

Terör örgütü SDG kendini feshetti

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, örgütün feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23