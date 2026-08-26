Ev hanımları için emeklilik fırsatı!

PRİM TUTARINI SİGORTALI BELİRLİYOR İsteğe bağlı sigortalılar ödeyecekleri prim tutarını belirli sınırlar içerisinde kendileri seçebiliyor. Prim, belirlenen kazanç tutarının yüzde 33'ü üzerinden hesaplanıyor. Ödenecek prim tutarı asgari ücretin yüzde 33'ünden başlayarak asgari ücretin 9 katının yüzde 33'üne kadar çıkabiliyor. 2026 yılı için verilen bilgilere göre brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. Buna göre isteğe bağlı sigortada aylık en düşük prim 10 bin 899 lira, en yüksek prim ise yaklaşık 98 bin lira seviyesinde bulunuyor. Ödenecek prim tutarı yükseldikçe emeklilikte bağlanacak aylığın da daha yüksek olabileceği belirtiliyor.