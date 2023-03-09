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Sağlık
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Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

2023-03-09 10:38:50
Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Son zamanlarda Siirt'te çocuklarda çok sık ishal, ateş ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

#1
Foto - Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Siirt’te son haftalarda çocuklarda görülen "rota virüsü" ateş, kusma ve ishalle baş gösteriyor. Uzman doktor, virüste dikkat edilmezse ölüme yol açabileceği konusunda anne ve babaları uyarıyor.

#2
Foto - Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Altı ay ile iki yaş arasındaki çocuklarda görülen yoğun ishal, mide ve bağırsak iltihaplarına yol açan rota virüsü çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde enfeksiyona neden oluyor. Ateş, kusma ve ishalle birlikte seyreden virüs çocuklarda ciddi tahribatlara yol açabiliyor hatta dikkat edilmezse ölümlere bile neden olabiliyor. Uzmanlar, zamanına yapılan müdahalenin önemine vurgu yaparak ebeveynleri çocuklarını zamanında doktora götürmeleri konusunda uyardı.

#3
Foto - Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Rota virüsünün önlem alınmazsa tehlikelere yol açabileceğini belirterek özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdulhakim Güneş, rota virüsünün özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda sıkça görüldüğünü söyledi.

#4
Foto - Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Dr. Güneş, “Çocuklar bize genellikle ateş, ishal, aşırı kusma gibi şikâyetlerle başvuruyorlar. Rota virüsü genellikle temas yoluyla bulaşan bir virüstür. Nadir de olsa solunum yoluyla da bulaştığı tespit edilmiştir. Yüzeylerde insandan insana ya da bebeklerin bezleriyle bulaşmaktadır. Önlem bizim için çok önemli. Özellikle el yıkama, temas yoluyla olan bulaşmalarda önemlidir. Aşısı vardır. Rotarix ve rotateq dediğimiz iki aşısı vardır. İkisinin de koruyuculuğu yüksektir ve güvenilir aşılardır.

#5
Foto - Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Tanısını biz genelde kakada rota virüs antijeni dediğimiz bir antijenle tanı koymaktayız. Kanda kesin bir tanısı yoktur. Tedavisi de daha çok sıvı tedavisi olmaktadır. Çocuğun kaybettiği sıvıyı yerine koymaya çalışıyoruz. İshal beslenmesi dediğimiz beslenme diyet bizim için önemlidir. Burada tabii aşırı yağlı, aşırı baharatlı ve ağır gıdaları çocukların yemesini istemiyoruz. Muz, yoğurt, patates gibi daha hafif gıdalarla beslenmelerini istiyoruz. Bir de tabi bol sıvı almalarını öneriyoruz. Daha küçük bebeklerde ise annelerinin onları sık sık emzirmemelerini istiyoruz” dedi.

#6
Foto - Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Rota virüse karşı aşı çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Güneş, “Aşının yüksek oranda koruyuculuğu vardır ve yan etkisi çok azdır. İlk iki üç ayda aşı yapmalarını öneriyoruz. Onun dışında bu şikâyetleri olan bir kişinin mutlak temas izolasyonu gerekebilir. Evde küçük çocuk veya bu belirtileri olan biri varsa diğer kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu hasta olan kişi de el yıkaması el hijyeni, musluğu kullandıktan sonra musluğu temizlenmesi gibi önlemler alınabilir. Çocuk çok küçükse yani özellikle 3 ile 6 ayın altındaki çocuklarda ağır geçtiğini biliyoruz. Çocuk beslenemiyorsa, su dahi içemiyorsa, aşırı dirençli ateşi varsa, günde 10 defadan fazla ishali varsa, bitkinse, göz küreleri çökmüşse, kalp atımları hızlanmışsa mutlaka en yakın hekime başvurmasını öneririm” diye konuştu.

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