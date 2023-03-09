Son zamanlarda vakalar arttı! Çocukları bekleyen gizli tehlike

Rota virüse karşı aşı çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Güneş, “Aşının yüksek oranda koruyuculuğu vardır ve yan etkisi çok azdır. İlk iki üç ayda aşı yapmalarını öneriyoruz. Onun dışında bu şikâyetleri olan bir kişinin mutlak temas izolasyonu gerekebilir. Evde küçük çocuk veya bu belirtileri olan biri varsa diğer kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu hasta olan kişi de el yıkaması el hijyeni, musluğu kullandıktan sonra musluğu temizlenmesi gibi önlemler alınabilir. Çocuk çok küçükse yani özellikle 3 ile 6 ayın altındaki çocuklarda ağır geçtiğini biliyoruz. Çocuk beslenemiyorsa, su dahi içemiyorsa, aşırı dirençli ateşi varsa, günde 10 defadan fazla ishali varsa, bitkinse, göz küreleri çökmüşse, kalp atımları hızlanmışsa mutlaka en yakın hekime başvurmasını öneririm” diye konuştu.