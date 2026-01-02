Yolcu otobüsüyle minibüs kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 14 ölü, 16 da yaralı var
Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Milyonların gözü 5 Ocak’ta! Emekli ve memur zammında nefesler tutuldu: Mehmet Şimşek’in işaret ettiği o rakam maaş hesaplarını baştan aşağı değiştirdi
Yönetim scout'ları oraya yolladı ve iş bitmek üzere... Fenerbahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu!
Yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen kazada, bir üniversitenin sporcularını taşıyan otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı.
Yetkililer kazada 9 kişinin olay yerinde, ağır yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırılırken ya da hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yaralanan 16 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, güvenlik yetkilileri olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23